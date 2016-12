Cachorros não devem comer restos de comida humana

Alimentar cachorros com as sobras da comida humana pode até não causar impactos imediatos em sua saúde, mas provoca, lentamente, efeitos colaterais, como alterações físicas, sociais e comportamentais.

Os cães devem comer alimentos preparados especialmente para eles, baseados em suas necessidades físicas e no funcionamento de seu organismo. O contato com a comida humana expõe os pets a elementos tóxicos que podem ser fatais. A uva e a uva passa, por exemplo, são conhecidas por causar reações tóxicas que provocam vômitos, diarreias, úlceras e desidratação.

O consumo de comida humana também aumenta a quantidade de calorias diárias ingeridas pelos cães. Isso colabora para aumentar o peso e, consequentemente, tornar os pets mais suscetíveis a doenças cardíacas e respiratórias, além de dificuldades de locomoção e fraqueza nos ossos e nas articulações.

Costume pode causar problemas

Outro problema relacionado às sobras é que o cachorro pode ficar mal acostumado e não querer mais se alimentar da própria comida. Em alguns casos, é possível que ele deixe de lado a ração e fique sem comer até que alguém ofereça um pedaço de bife ou o resto do arroz com feijão do almoço.

Além disso, ao ver alguém fazendo uma refeição, o cão pode começar se comportar mal. Ele irá correr pela casa, pular, latir e uivar para chamar atenção e conseguir um pouco da comida. É fundamental se manter firme! Esse tipo de situação pode ser difícil de reverter e trazer problemas futuramente, o que reforça a importância de alimentar seu pet somente com rações especiais para cachorros.