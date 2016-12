Jovem de 17 anos é esquartejado por membros de facção criminosa

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens encapuzados e um corpo esquartejado.

Na gravação, os supostos integrantes da organização criminosa Bonde dos 13 citam que a vítima integra a facção rival Comando Vermelho e por isso morreu. O jovem teve cabeça, pernas e braços cortados.

De acordo com a família, o corpo é do adolescente Gabriel Nunes da Silva, 17 anos, que era morador do Ramal da Zezé (Belo Jardim). Segundo um familiar, Gabriel foi visto pela última vez na sexta-feira (2) e afirmou que o jovem fazia parte do Bonde dos 13 e teria mudado de facção, indo para o Comando Vermelho. Ele acha que esse foi o motivo de ter sido assassinado pelo B13.

Segundo o delegado que investiga o caso, a família do jovem esteve na delegacia no domingo (4), após reconhecê-lo através do vídeo que passou a circular na tarde do último sábado (03). A polícia vai investigar o caso.