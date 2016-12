Coluna Bom Dia

Salário

O governo do estado confirmou o pagamento de dezembro e do 13º salário para esse mês. Tem gente querendo tirar por menos, afirmando que isso é obrigação. Pode ser, mas a verdade é que governadores de estados importantes, entre eles Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ambos comandados pelo PMDB, não conseguirão cumprir a tal obrigação.

Cortes

O governo cortou na carne, fundo, fez sua parte, mesmo com uma queda brutal no orçamento devido aos cortes federais e à crise. Aos que querem protestar, aos que cobram aumentos abusivos de salários, é bom considerar que é melhor o salário possível em dia do que pagamento nenhum no fim do mês.

Crise

A crise política explodiu com a decisão liminar do ministro Marco Aurélio de acatar liminar da REDE e de Marina e tirar Renan Calheiros do cargo de Presidente do Senado. As consequências políticas eram imprevisíveis até a noite de ontem.

Assume?

Jorge Viana, vice-presidente, assumiu de imediato com a decisão, segundo a norma legal, mas pode ser que o plenário do STF seja convocado amanhã para avaliar a liminar. Ou seja, a decisão terá que ser referendada pelos demais ministros.

Temor de Temer

Há um movimento forte do governo Temer para impedir que Jorge esteja na frente do Senado no momento em que chega ao Congresso a proposta para Reforma da Previdência.

Antes e agora

No caso da liminar do ministro Teori, que afastou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o plenário se reuniu no dia seguinte para referendar o assunto e a decisão. Mas os pressupostos eram outros.

Retaliação

Outro medo brutal é que a crise escancare o rompimento entre o Congresso e a Justiça e que a reação dos parlamentares seja ainda mais corporativa, especialmente na votação da lei contra o abuso de autoridade.

Continua

Como permanece com o mandato de senador, Renan pode provar sua fama de bom articulador e atacar o cerne das leis anticorrupção. Com manifestações populares ou não.

PEC dos Gastos

Além disso, Na terça-feira (13) da próxima semana está na pauta do Senado a votação em segundo turno da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Teto de Gastos Públicos, apresentada como a principal medida do governo Temer para combater a crise na economia.

Sem acordo

Sem acordo com os governadores, que desejam que os recursos da repatriação de divisas fiquem fora do ajuste em oposição á equipe econômica, um senador de oposição como Jorge Viana no comando da sessão poderia preocupar muito o governo sobre o resultado da votação.

Pressão

Pelo sim, pelo não, aliados do presidente Michel Temer já pressionam o senador Jorge Viana (PT), que assumirá a presidência do Senado, com o afastado de Renan Calheiros, para que o petista mantenha a pauta da Casa, que prevê a votação da PEC dos Gastos Públicos.

Íntegro

“Jorge Viana é um senador íntegro, trabalhador e comprometido com o país. Se o Renan não presidir, não haverá diferença na condução no Senado”, afirmou o senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Congresso; “A pauta do Senado está mantida, especialmente, a votação da PEC do teto de gastos”, afirmou Aloysio Nunes (PSDB-SP), líder do governo no Senado.

Sem grana

Mas a coisa pode, sim, desandar, com ou sem Jorge Viana. Os governadores reclamam que até agora teve muita conversa, mas dinheiro nenhum da repatriação chegou ao cofre dos estados, especialmente, não há sequer previsão se e quando acontecerá o ressarcimento da parcela referente a multas. O clima é de ampla hostilidade.

Voz das ruas

As manifestações de domingo, contra o Congresso, em especial, e contra Renan, em particular, já haviam esquentado o clima. Agora a situação política entrou em ebulição. O pior é que cada parlamentar avalia que pode ser o próximo na linha sucessória dos escândalos, após Cunha e Renan.

Delação

E olha que a delação da Odebrecht ainda nem começou a ser esmiuçada. A cada dia parece que a teoria de que a presidência do Brasil vai cair nas mãos de Tiririca por falta de outros candidatos parece se confirmar… Como diz o site Sensacionalista, depois dele, na lista, só tem a Eguinha Pocotó e o Thammy Gretchen.

Recesso

O afastamento de Renan pode também cancelar a proposta do governo de convocar extraordinariamente o Congresso para a votação da Reforma da Previdência. Melhor, neste caso, seria esperar a eleição de uma nova mesa diretora do Senado e da Câmara.

Chuvosa

O Corpo de Bombeiros do Acre registrou nesses últimos cinco dias cerca de 50 ocorrências com quedas de árvores sobre casas, muros, vias públicas e outros locais. Por isso, a corporação vem alertando a população sobre os riscos da chegada da temporada chuvosa.

Temporais

De acordo com os oficiais da corporação, durante os temporais, o correto é não estacionar veículos embaixo de árvores nem permanecer debaixo delas. Uma dica fácil, mas que poderá evitar complicações irreparáveis.

Natal magro

Pesquisa da Fecomércio/AC aponta que o consumidor de Rio Branco não pretende gastar mais que no ano passado no Natal 2016. Dos 68% que desejam presentear neste ano, 45% devem gastar R$ 150, aproximadamente.

Alerta

Pra quem vai gastar, segundo a pesquisa, a modalidade à vista é a preferência de 57% da população, sendo que 52% devem utilizar dinheiro em espécie e, o restante, no cartão de débito. À vista, realmente é a melhor opção, mas andar com dinheiro em espécie é um risco que pode ser evitado. Fica o alerta.

Arrocho

O prefeito eleito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, anunciou que seu mandato começará em janeiro sob absoluto arrocho, incluindo a exoneração de todos os cargos comissionados e a nomeação de uma equipe mínima que, tal como ele e o vice-prefeito, ficará sem salário nos três primeiros meses, enquanto estiver sendo feita uma auditoria profunda nos gastos municipais.

Cortes

Entre outros cortes, o prefeito Mazinho vai questionar a legalidade da chamada Lei Naluh Gouveia, que determina um número que ele considera exagerado de professores á disposição do Sinteac mesmo em municípios com pequena população. Isso vai dar briga.

Cemitério

Outro ponto confirmado por Mazinho é a absoluta prioridade para a construção do novo cemitério municipal. Ele explica que o atual tem 120 anos e que já os corpos estão sendo sepultados no mesmo local um por cima do outro há décadas.

Desapropriração

O prefeito quer desapropriar uma rua lateral para expandir o campo santo enquanto espera que o Incra ceda um terreno para a obra.

Fora

Ele Próprio, Mazinho, diz que já deixou claro que, quando morrer, deve ser enterrado no jazigo da família, em Ji-Paraná, em Rondônia.

Exclusão

Tribunal de Justiça do Acre decidiu, à unanimidade, excluir candidato do processo seletivo para convocação ao curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), por “conduta incompatível com o cargo”.

Natureza da atividade

E seu voto, o relator da ação, desembargador Roberto Barros, assevera que a conduta do policial militar deve ser – pela própria natureza da atividade exercida – “livre de máculas, irrepreensível e compatível com as atribuições que o cargo exige”.

Prevenção

O candidato ora excluído possui em seu desfavor, dentre outros fatores, registros de ocorrências de violência doméstica e constrangimento ilegal. Sem dúvidas, a Justiça está livrando a sociedade acreana de muita dor de cabeça futura.

Interno

Os dias tem sido sangrentos no Acre mas o sistema de segurança tem preferido viver na miudeza dos embates. Os agentes penitenciários estão revoltados com um ato do Bope e o comando da PM respondeu em tom feroz usando uma ´nota de repúdio´.

Intrigas

Começou mais uma briga institucional –PM versus agentes penitenciários –que não vai dar em nada mas causa um desgaste terrível principalmente ambos escolheram a pior das searas –o público –para debater intrigas de ocasião.

Pistolagem

Rodrigo Pinto reapareceu com a delação dos executivos da Odebrecht. “Eu nunca tive dúvidas que o assassinato do meu pai foi crime de pistolagem por não ser corrupto e que houve facilitação por parte de pessoas próximas ao Governador para que o trágico evento fosse efetivado”, diz o ex-vereador, filho do governador Edmundo Pinto.

Interesses

Mas a fala de Rodrigo Pinto está coberta de mágoa por incidentes muito mais recentes que o assassinato do pai e precisa ser bem relativizada. São fatos que afetaram sua vida pessoal e destruíram sua carreira política.

Citações

De fato, já aparecem citações do Acre em reportagens nacionais sobre a delação da Odebrecht. Mas nada ainda que possa esclarecer realmente o que levou à morte de Edmundo Pinto.

Reforço

Comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Júlio César, anunciou que a “Operação Papai Noel”, que começou semana passada em todo o Estado, receberá o reforço de 248 homens. Uma boa notícia para este final de ano.

Inibe criminosos

Nas ruas de Rio Branco, o cenário já é bem diferente com a presença do policiamento ostensivo, que inibe ações criminosas em áreas comerciais, reduzindo assaltos, roubos e furtos.

Eleição no TJ

Tribunal de Justiça do Acre já tem data para a escolha dos desembargadores que integrarão a nova direção administrativa do Poder Judiciário estadual para o biênio 2017-2019. A eleição, acontecerá na próxima sexta-feira, 9, durante a 19ª sessão extraordinária do Tribunal Pleno Administrativo.

Selo Chico Mendes

Ainda no assunto justiça, o TJ acreano recebeu o Selo Chico Mendes, na noite de 29 de novembro, em importante evento em São Paulo. Trata-se do primeiro tribunal do País a obter esse reconhecimento, em virtude de sua comprovada luta em preservar o meio ambiente e preservar o planeta, indo além da prestação jurisdicional.