IFAC é o primeiro órgão federal do Acre a aderir Agenda Ambiental na Administração Pública

Com objetivo de ampliar as boas práticas de consumo sustentável, o Instituto Federal do Acre (IFAC) é o primeiro órgão público federal acreano a aderir ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). A proposta, que compreende num projeto desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), tem o objetivo de promover responsabilidades socioambientais e a inserção de critérios sustentáveis nas atividades desenvolvidas pelos servidores públicos.

A adesão ao projeto, que foi realizada no último dia 29 de novembro, foi feita em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema/AC). O órgão estadual será responsável por auxiliar o IFAC na gestão da destinação correta dos resíduos sólidos. Além disso, o Instituto também terá a missão de reduzir, no prazo de um ano, 0,5% o consumo de energia elétrica, 20% o consumo de papel, como também implantar a destinação correta dos resíduos, reduzir o uso de copos descartáveis e ainda inserir pontos de coleta de pilhas e baterias nos campi e sede da reitoria.

Coordenadora de Infraestrutura do IFAC, Yanne Klein, explica que a princípio serão desenvolvidas ações mais simples, porém importantes para as metas serem atingidas. “Futuramente pretendemos adotar ações de grande impacto, como a implantação de sistema de captação da água da chuva, sistema hidráulico de reuso, placas solares e conquista certificações como a Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e o selo PROCEL Edificações”.

Yanne Klein, que também é suplente da A3P do IFAC, destaca que o interesse em aderir a uma proposta que promovesse a reflexão sobre os problemas socioambientais junto ao IFAC surgiu após analisar a realidade do Instituto.

“Sabendo que o IFAC, em seus 05 anos de existência, ainda não possuía um direcionamento sobre o assunto, foi criada uma Comissão Gestora responsável pela Implantação do Programa A3P. A Comissão iniciou os trabalhos em março deste ano, já com um plano de trabalho e cronograma de atividades. Atualmente há representantes em cada um dos campus, o que facilita o diagnóstico local”, ressalta a arquiteta.

Secretário de Meio Ambiente do Acre, Edgar de Deus, destaca que a adesão do IFAC ao programa A3P possa servir de exemplo às demais unidades públicas existentes no Estado. Segundo ele, os conceitos que serão aplicados durante a execução das ações socioambientais também serão importantes para conscientizar a população.

“Iniciamos este programa dentro do Governo do Estado e ele representa uma mudança por parte do funcionário público em relação ao uso dos recursos naturais. A conscientização dos servidores vai desde a economia do papel, trocar o copo de plástico pelo de vidro, ter uma atitude responsável em relação à economia da energia e água, por exemplo. São atitudes para melhorar o ambiente, a vida no planeta e reduzir os impactos do uso indiscriminado dos recursos naturais. Esperamos que a adesão por parte do IFAC mobilize as pessoas e que essa consciência possa ser levada adiante”, destaca o gestor.

Agenda A3P

Criado pelo Ministério do Meio Ambiente, o programa A3P é voltado especialmente aos órgãos e entidades públicas que têm o objetivo de promover responsabilidades socioambientais e a inserção de critérios sustentáveis em suas atividades. O Programa Agenda Ambiental na Administração Pública integra o Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis (DPCS), que, por sua vez, faz parte da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC) do Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, mais de 280 instituições públicas no país já aderiram ao projeto, sendo que 111 destas unidades compreendem a esfera federal. Os dados são referentes ao ano de 2015, último levantamento divulgado pelo MMA.

A Agenda A3P também conta com seis eixos temáticos, que são responsáveis por direcionar as atividades e projetos a serem executados pelas instituições parceiras. São eles: uso racional dos recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores; licitações sustentáveis e construções sustentáveis.