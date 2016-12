Diretor-geral do Hospital do Câncer de Barretos visita o Acre para parcerias

O governador Tião Viana recebeu na segunda-feira, 5, a visita do diretor-geral do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata.

A instituição do interior de São Paulo é uma referência mundial no tratamento de câncer, atendendo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e conseguindo alcançar avanços significativos em meio a doações tanto de artistas e milionários quanto da população em geral.

A expectativa é de que o Hospital do Câncer de Barretos tenha uma unidade de referência no Acre no futuro. Além disso, o governador Tião Viana se interessou pelo incrível modelo de gestão e humanização aplicado na unidade, procurando parcerias para a utilização de protocolos no Acre.

Durante a visita, Tião Viana e Henrique Prata visitaram as instalações do Hospital do Câncer do Acre (Unacon), aproveitando para conversar com médicos e gestores, numa grande troca de experiências.

“Estamos criando um grande centro em Porto Velho [RO] chamado Cacon [Centro de Oncologia], e nos interessa muito fazer uma parceria o Acre, principalmente nesta gestão do governador Tião Viana, que é um homem muito humanista, interessado em fazer coisas cada vez melhores. Queremos uma parceria para capacitar e treinar essas equipes daqui, para que façam os mesmos protocolos”, conta Henrique Prata.

O secretário de Saúde, Gemil de Abreu Júnior, ressalta a importância da visita. “A gente começa a ver que cada vez mais o governador Tião Viana tem agregado valores aos nossos serviços. O senhor Henrique está conhecendo o Unacon, e queremos que em pouco tempo o Acre tenha uma base desse hospital, que é uma referência mundial, em mais um esforço do governo em que o maior beneficiado será a população”.

Um trabalho único

Com mais de quatro mil atendimentos diários, o Hospital de Câncer de Barretos dá seguimento a planos de expansão do serviço para outros estados, incluindo um centro de câncer na Amazônia, com inauguração prevista para 2017.

Henrique Prata é um fazendeiro, filho do casal de médicos fundadores do hospital em 1962. Ele abraçou o projeto dos pais e desde então tem coordenado o hospital, priorizando sua gestão.

Seguindo o projeto de expansão do Hospital de Barretos, Henrique ainda revelou admiração pela gestão da saúde do Acre: “A gestão do Estado na área de saúde aqui sempre me impressionou muito, porque acho o Acre o melhor estado da Amazônia no conceito de saúde, educação e estou muito feliz de encontrar uma boa vontade e intensão desse Cacon na Amazônia”.