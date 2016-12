TRE: 9ª Zona Eleitoral realiza diplomação de candidatos eleitos em Bujari

A 9ª Zona Eleitoral realizou cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador de Bujari, de acordo com o resultado obtido nas urnas no pleito do dia 2 de outubro.

A diplomação dos eleitos foi realizada no dia 2 de dezembro, na Igreja Batista de Bujari, cerca de 30 quilômetros distante de Rio Branco. Além dos candidatos eleitos, participaram da cerimônia a juíza da 1ª Zona Eleitoral, Zenair Bueno, e o juiz da 9ª Zona Eleitoral, Luís Camolez. “Mesmo sendo um município pequeno, Bujari é muito politizado. E essa cerimônia representa a entrega do diploma que os eleitores outorgaram aos candidatos vitoriosos nas urnas. Afinal, são eles que irão representar o povo”, finaliza Camolez.