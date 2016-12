Em matéria publicada nesta terça-feira, a tradicional revista francesa France Football aponta Neymar como o jogador mais valioso do planeta, à frente inclusive de Messi e Cristiano Ronaldo.

De acordo com a publicação, o brasileiro teria valor de mercado estimado em 250 milhões de euros. O segundo na lista é o argentino, com 190 milhões de euros, seguido pelo francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, com 135 milhões de euros, e por Cristiano Ronaldo, com 130