Marcus Alexandre prestigia formatura da Guarda Mirim

O prefeito Marcus Alexandre participou nesta terça-feira, 6, da solenidade de formatura da 3ª turma do curso de Guarda Mirim. Dos 207 inscritos no ano de 2016, 188 concluíram o curso com sucesso e receberam o certificado durante solenidade realizada no Teatro Plácido de Castro.

Realizado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Acre, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS), o Projeto Guarda Mirim tem como objetivo a inclusão de jovens com idade entre 14 a 17 anos em ações de redução e prevenção da violência. “Por meio do projeto, os jovens recebem formação que alia conhecimento técnico, princípios de disciplina, patriotismo e responsabilidade social. Nosso objetivo é evitar o envolvimento com a criminalidade e violência e colaborar para a formação de pessoas de bem”, informou o subcomandante do BPTRAN, Igor Bandeira.

Parceria e executora na ação, a Prefeitura participa com o fornecimento de lanche, kit de limpeza e educadores profissionais que atuam no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. “A Guarda Mirim faz um trabalho extraordinário. Estou feliz pela Prefeitura ser parceira nessa ação tão importante que é uma oportunidade desses jovens aprenderem sobre valores, disciplina e serem também multiplicadores junto aos seus amigos, na sua rua, no seu bairro. O que penso é que devemos continuar apostando na juventude e dando aos jovens a oportunidade de serem cidadãos de bem”, destacou Marcus Alexandre.

Para a estudante do Ensino Médio na escola Lourival Pinho e Guarda Mirim concludente da terceira turma Mayra Brito, participar do curso foi o primeiro passo para a realização do sonho de ingressar no serviço militar. “É um sonho que tenho desde criança. Quando vi a notícia da inscrição não pensei duas. No curso aprendi sobre hierarquia, disciplina e o sentido das palavras proteger e servir, que são o lema da Polícia Militar. Estou muito feliz de ter participado e estar aqui hoje. E pretendo continuar”.

Durante a solenidade cinco com concludentes, entre eles Mayra, foram homenageados pelo melhor desempenho e, como recompensa, promovidos a Cabos Mirins. Além dos concludentes, outros três veteranos foram promovidos a sargento e subtenente.

A solenidade de formatura da Guarda Mirim contou com a participação do Secretário de Segurança Pública do Estado, Emylson Farias, além da representante do Instituto Dom Moacyr, professora Zeli Calixo, e da coordenação da Escola Campos Pereira, professora Valéria Souza.