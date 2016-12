Polícia prende autor de vídeo de jovem esquartejado no Acre

A guerra entre facções, no Estado do Acre, tem ganhado cada dia mais força e destaque, com assassinatos bárbaros divulgados em formato de vídeo em redes sociais. A solução para o secretário de Segurança Pública do Estado do Acre, Emylson Farias é prender os membros destes grupos no menor tempo possível.

Quando questionado, em coletiva de imprensa, na manhã de terça-feira, 6, sobre o que falta para acabar com as ações destas facções, ele respondeu: “Temos que colocálos atrás das grades, na menor volta do ponteiro, na maior rapidez”.

Para o secretário, o reforço policial de 108 homens nas ruas de Rio Branco, que deve ser ampliado em mais 140, a partir do dia 16, na operação Papai Noel, é o suficiente para combater estas facções, por enquanto.

Emylson acredita que nem todo o Exercito Brasileiro, e forças policiais do país são capazes de evitar os atos criminosos das facções, no Estado. Pois, ele considera que as ações dos grupos são pontuais, o que dificulta a ação policial.

“Se colocar todo o Exército brasileiro, e todas as forças policiais do Brasil em um único local não é possível evitar (os crimes das facções). Porque é uma facção que vai lá com o objetivo especifico, de executar uma pessoa especifica, em um local determinado. São situações de extrema dificuldade e difícil antecipação policial”.

Na coletiva, foi apresentado um dos participantes do assassinato de Gabriel Nunes, 17, que foi esquartejado. Anacleto dos Santos foi quem filmou o vídeo, que mostra o corpo do jovem esquartejado. A motivação do crime, é que a vitima fazia parte do Comando Vermelho.

Anacleto confessou o crime e entregou as pessoas que participaram do ato. Os participantes de outro vídeo, que mostra membros do B13 esquartejando e decapitando um membro do CV, Richard Rodrigues , 16, também foram identificados.

O corpo de Gabriel já foi encontrado. Estava enterrado no Belo Jardim. As informações é que o de Richard está nas proximidades, de onde o primeiro corpo foi encontrado. No momento da coletiva, policiais faziam a busca do segundo cadáver e buscavam cumprir os mandados de prisão dos outros envolvidos.

Mandados de prisão já foram expedidos e os criminosos devem ser presos nas próximas horas, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Roberth Alencar. As execuções foram motivadas devido a briga por território, entre dois grupos rivais, e em retaliação ao assassinato de membros do B13.

“O que agente tem que fazer é colocá-los atrás das grades, como estamos fazendo agora…Embora saibamos que é uma ação de criminosos contra criminosos, não devemos permitir que ações como essa ocorram”, afirma Emylson.

Edição: Natan Peres

Fotos: Selmo Melo