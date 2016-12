Golpe: identificada nova falsa funcionalidade para WhatsApp

Uma ameaça digital promete uma falsa funcionalidade de visualizador de conversa para o WhatsApp, alertou a empresa de segurança ESET nesta terça-feira (6). Ela diz permitir ao usuário ver com quem seus contatos estariam se comunicando, mas o objetivo é inscrever o número de celular do usuário em um serviço de SMS Premium, nas quais as mensagens de texto são pagas. Em duas semanas, a campanha já obteve 1,2 milhão de cliques somente no Brasil.

Na ação, o usuário recebe um link no qual promete ativar a nova funcionalidade. “Descubra com quem seus contatos estão conversando agora”, diz a mensagem enganosa.

Ao clicar, o usuário é direcionado para uma página maliciosa, onde é induzido a compartilhar o falso link com seus contatos para ativar o recurso. Em seguida, a vítima é redirecionada para uma plataforma de publicidade contratada pelo cibercriminoso, onde é levada a se inscrever no serviço de SMS Premium para liberar o acesso ao visualizador de conversas.

De acordo com o levantamento da ESET, a campanha teve início em 18 de novembro e já atingiu 1,5 milhão de pessoas no mundo todo. O Brasil é o país mais atingido até o momento.

O número de golpes aplicados pelo WhatsApp tem aumentado de forma significativa nos últimos meses. A ESET identificou neste ano nove tipos de golpes tendo o aplicativo como principal vetor de propagação. Grande parte deles tem como intenção inscrever os usuários em serviços de mensagens pagas.

A principal recomendação aos usuários é não clicar em links suspeitos e instalar aplicativos de antivírus em seus smartphones.

Burlando o “check azul”

Desde 2014 que o WhatsApp emprega um sistema de verificação de leitura de mensagens, mas que funciona apenas entre as duas pessoas de uma conversa privada dentro do app. Ele é conhecido pelas duas setas azuis que aparecem ao final de cada mensagem; se elas aparecerem, é porque o remetente leu a mensagem.

Quem não gosta desse recurso e quer preservar sua privacidade pode desabilitá-lo. Em um celular com sistema Android, basta ir em Configurações > Informações da Conta > Privacidade e desmarcar a opção “Confirmação de leitura”.

Para iPhone, basta ir em Configurações > Conta > Privacidade > desmarcar a opção “Recibos de leitura”.

No entanto, se você desativar as confirmações de leitura, você também deixará de receber as confirmações de leitura de outras pessoas.