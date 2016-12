Serviço biométrico é implantado em 75% das autoescolas do Acre

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) já disponibiliza serviços biométricos em 75% dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) de todo o estado.

A implantação do sistema começou em 2012, em Rio Branco, com a meta de garantir a efetiva frequência dos candidatos à habilitação e a idoneidade do processo de formação dos condutores.

Cruzeiro do Sul, Bujari, Porto Acre, Sena Madureira e Feijó já possuem o serviço nas autoescolas. Todos os centros de Rio Branco dispõem do sistema.

“Com a instalação da biometria nos CFCs, cresce a agilidade no processo de habilitação ao candidato, ou seja, quem mais ganha com tudo isso é o próprio cidadão”, declara o corregedor-geral do Detran/AC, Marcello Quintella.

O Acre tem 40 Centros de Formação de Condutores, sendo 20 na capital e 20 no in