Prefeito vistoria detalhes finais para entrega da UBS do Rui Lino

O prefeito Marcus Alexandre esteve nesta terça-feira, 06, no Conjunto Rui Lino III acompanhando os últimos ajustes para a entrega da nova sede da Unidade Básica de Saúde da região. A unidade funcionava anteriormente em um imóvel alugado que ficava no Conjunto Rui Lino. O novo espaço conta com consultório médico, odontológico, farmácia, salas para pequenos procedimentos, curativos, além de espaço para reunião, coordenação e copa. Acompanhado pela secretária de Obras Públicas Cláudia Cunha e pelo secretário de Saúde Oteniel Almeida, Marcus Alexandre conferiu a execução da obra e conversou com a equipe de atendimento da unidade sobre os detalhes para entrega das novas instalações à população. “Viemos conferir o final da obra, acompanhar todos os detalhes dessa unidade onde temos hoje melhor condição de trabalho, melhor condição de acolhimento dos usuários e estamos muito felizes por poder entregar essa nova estrutura à comunidade”.

A UBS do Rui Lino tem capacidade para atender até quatro mil pessoas da área referenciada que, além dos conjuntos Rui Lino I, II, e II, também integra as comunidades do Tucumã, Mocinha Magalhães, Joafra, Jardim Brasil e entorno.

Morador do Mocinha Magalhães e cadastrado para atendimento na unidade desde o ano de 2009, seu Antônio Camilo falou da satisfação com o atendimento hoje disponibilizado aos usuários. “O serviço sempre foi bom, mas o acesso ao prédio antigo não era bom. Hoje a diferença é grande. A instalação é muito melhor e o atendimento tranquilo também. A gente só tem que ficar satisfeito e agradecer o trabalho do prefeito Marcus Alexandre e da sua equipe”, disse seu Camilo.

O presidente da Associação de Moradores do Rui Lino III, Arcôncio Arruda, também agradeceu o esforço da gestão municipal em atender a reivindicação dos moradores. “Já faz algum tempo que a comunidade desejava um espaço com melhor acesso. Aqui os usuários não precisam enfrentar a lama para conseguir atendimento médico. Isso é muito bom e a gente fica agradecido”, finalizou.

A UBS do Rui Lino, que será entregue oficialmente nos próximos dias, é a 24ª unidade construída na gestão de Marcus Alexandre. Todas as novas unidades foram erguidas com recursos do Governo Federal, por meio de convênio com o Ministério da Saúde, e também recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. Só na UBS do Rui Lino o investimento foi de mais de 400 mil Reais.