Saúde pública do Acre é elogiada pelo diretor do Hospital de Barretos

O diretor-geral do Hospital de Barretos, Henrique Prata, visitou a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon) na segunda-feira, 5, acompanhado pelo governador Tião Viana.

Na ocasião, ele anunciou que pretende firmar parceria para capacitar e treinar as equipes que atum na unidade do Acre, para que façam os mesmos protocolos do Centro de Oncologia de Porto Velho (RO), criado pela equipe do Hospital de Barretos.

O gestor do Hospital de Barretos, unidade referência no tratamento de câncer o Brasil, conheceu a equipe que atua na Unacon e durante uma conversa com Tião Viana fez elogios à gestão da saúde pública do Estado.

“Acho o Acre o melhor estado da Amazônia no conceito de saúde e educação. Estou feliz de encontrar boa vontade e intenção deste Cacon na Amazônia”, disse.

A Unacon tem atualmente 467 pacientes adultos em tratamento e outros 44 infantis, de acordo com a gerente-geral da unidade, Mirza Félix. “Por ano, temos em média 600 pacientes novos”, informou.