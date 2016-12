Marcus Alexandre pede que Câmara Municipal não vote reajuste de prefeito, vereadores e comissionados para 2017

O prefeito Marcus Alexandre anunciou hoje que pediu à Câmara Municipal da capital, por seu presidente, vereador Artêmio Costa, que mantenha congelado o seu salário de prefeito, o de secretários, cargos de confiança e dos vereadores para o próximo ano. Marcus Alexandre diz que o momento econômico exige sacrifícios e que as autoridades devem dar o exemplo de austeridade.

O prefeito lembrou que o último aumento de secretários e cargos comissionados em sua administração aconteceu em 2012 e, desde então, os reajustes beneficiaram apenas o quadro de servidores efetivos, sem reflexo no vencimento dos comissionados e cargos de gestão política.

Desta forma, os vencimentos do prefeito da capital, dos vereadores, secretários e cargos nomeados, tanto no executivo como no legislativo municipal ficam congelados para 2017.