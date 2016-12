Número de ocorrências no trânsito da Capital cai 7,2% no mês de novembro

A Justiça Volante, núcleo integrante do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais (Cejusc) da Comarca de Rio Branco, divulgou o boletim estatístico das atividades realizadas durante o mês de novembro deste ano, mostrando que em comparação ao mês de outubro houve uma redução de 7,2% no número de ocorrências.

Neste mês foram realizadas 155 atendimentos, já em outubro foram 162. Além da redução de ocorrências, o Boletim também demonstra que entre o total de atendimentos de novembro, foram intermediados 76 acordos no local do acidente e marcadas 46 audiências de conciliação, os outros 37 casos, foram de chamadas não autuados por estarem fora da atuação da Justiça Volante.

Ressalta-se que desses 37 casos fora da atuação do núcleo especializado, quatro foram acidentes envolvendo veículos oficiais da união, três foram acordos com interferência do Juizado e sem registro, 23 acordos sem interferência da Justiça Volante e sem registro, cinco envolvendo veículos que evadiram do local, um envolvendo acidente com vítimas e uma colisão com objeto fixo.

Como acionar a Justiça Volante