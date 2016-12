Homem morre atropelado na Estrada de Boca do Acre

O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira. 6,, na BR-317, Estrada de Boca do Acre, na região da Vila Baixa Verde.

Segundo informação repassada à Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo condutor da caminhonete Amarok, de cor branca, que teria atropelado a vítima, ele estava seguindo com o seu carro sentido Boca do Acre/Rio Branco, na altura da Vila Baixa Verde, a cerca de quatro quilômetros da BR -364. Ainda de acordo com o condutor, a vítima estaria andando no meio da estrada, ele ainda teria tentado desviar, mas não teve como, e acertou a parte lateral da caminhonete na vítima, que foi jogado dentro do mato.

O condutor da caminhonete acionou a Polícia Rodoviária Federal, e permaneceu no local do acidente para prestar socorro à vítima.

Uma viatura do SAMU ainda foi até o local, mas a vítima já estava sem vida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

Causas do acidente somente serão elucidadas após o resultado da perícia. A vítima não tinha documentos e não tinha parentes para identificar o corpo.

Selmo Melo