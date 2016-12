Jogadores da Chape que não viajaram pensam em abandonar o futebol

Os jogadores da Chapecoense que não estavam no avião que caiu na Colômbia vivem agora o drama de luto pelos colegas perdidos e a fase de superação para encarar o futuro.

“Ainda parece que é tudo mentira. Fecho os olhos e vejo meus companheiros, sonho com eles. Essa ferida jamais vai cicatrizar”, diz Rafael Lima, 30, zagueiro do time de Chapecó, que não viajou com a equipe, se mostra um dos mais abalados após uma semana do acidente, que vitimou 71 pessoas.

“Uma situação que era para ser inesquecível para o lado bom se tornou inesquecível para o lado ruim”, complementa o defensor, que foi contratado pelo diretor de futebol do clube catarinense, Cadú Gaúcho, que também morreu no acidente aéreo. O jogador não consegue esconder o semblante de dor e tristeza e até pensou em abandonar o futebol.

“Se eu estivesse estabilizado financeiramente, eu pararia. Não é da boca para fora que falo isso. Temos a certeza que vamos morrer um dia, mas da maneira que foi ceifada a vida desses guerreiros não dá para acreditar. Fazia planos para jogar mais oito, nove anos. Agora já não sei”.

No clube desde o final de 2011, o jogador participou dos acessos para a Série B e Série A do Brasileiro. Ele tem 206 jogos com a camisa alviverde e o contrato está em vigor até o final do ano, mas ainda não planejou seu futuro.

A Folha de S. Paulo destaca que o sentimento de Rafael Lima é compartilhado por Neném, 34, com quem compartilha o vestiário desde 2011.

“Na emoção, vem esse pensamento [de se aposentar], mas na condição atual a gente sabe que não é possível. Tenho uma família para cuidar”, afirma o meia.

Hyoran, 23, não quis se pronunciar por estar muito abalado. Natural de Chapecó, ele foi negociado com o Palmeiras e não viajou porque se recuperava de lesão. Já o goleiro Nivaldo, 42, anunciou sua aposentadoria logo após a tragédia. Ele fará parte do novo departamento de futebol do time, que está sendo montado.

RECONSTRUÇÃO

O clima de tristeza e sofrimento domina a cidade de Chapecó e o time, mas eles precisam se preparar para começar a reconstruir o elenco perdido. De acordo com o clube, o lado emocional dos jogadores que vão permanecer no time e os reforços que devem ser contratados serão fortalecidos. A expectativa é trazer 22 atletas para a temporada 2017.

“Primeiramente, vamos fazer um trabalho em equipe e, em um segundo momento, individualizado. Ele vai ser necessário, porque o clima está muito pesado”, afirma Irlene Würzius, 54, assistente social da Chapecoense, responsável por coordenar o trabalho de recuperação psicológica dos funcionários.

“Eles [os jogadores contratados] vão sentir isso assim que chegarem à cidade e vão trabalhar com profissionais que ainda estão aqui”, diz.

Os jogadores das categorias de base também preocupa a equipe. Logo após o acidente, muitos foram atendidos e liberados para visitarem as suas cidades. A equipe sub-17 retorna ao clube na próxima segunda-feira (12), enquanto o time sub-20 volta no dia 19.

“Desde o momento da tragédia os jogadores da base quiseram ir para suas casas porque necessitavam ficar com os pais, e concordamos. Eles foram atendidos pela nossa equipe, por nossos parceiros e os liberamos. Eles devem retomar a partir da próxima semana a rotina de trabalho”, complementa Irlene.