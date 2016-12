Galeria da Estrada do São Francisco entra na fase final

Com a chegada do período chuvoso, a Prefeitura de Rio Branco acelera o ritmo das obras de drenagem em vários pontos da cidade para evitar alagamentos e desbarrancamentos. Nesta quarta-feira, 7, o prefeito Marcus Alexandre vistoriou a construção de uma galeria que corta a Estrada do São Francisco e que vai aumentar a vazão das águas de um igarapé que passa na região. A nova galeria já recebeu as últimas chuvas e o escoamento ocorreu sem problemas. “Agora vamos concluir o aterro e recuperar o pavimento para que o trabalho esteja finalizado nos próximos dias”, explicou o prefeito.

A tubulação antiga, de apenas 80 centímetros de diâmetro, foi substituída por uma galeria de concreto armado com duto de 2m x 2m e 20 metros de extensão. As próximas etapas da obra serão: a conclusão do aterro e a recomposição do pavimento.

O tráfego da via, que chegou a ser interrompido, está normalizado e para não causar problemas para os moradores das localidades próximas o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (DEPASA) realizou regularizações na rede de abastecimento.

Além da obra do São Francisco, outros serviços de drenagem são realizados na capital: Na Rua Judith Paiva, entre os bairros Habitasa e Cadeia Velha, a Prefeitura constrói uma galeria com altura e largura de 1,5 metros por 16 metros de extensão para dar vazão ao córrego natural, garantir o escoamento de águas pluviais e permitir a interligação.

Outra obra importante de drenagem é realizada na Regional Calafate, ligando os bairros Ilson Ribeiro e Aroeira. A galeria em construção tem 2,5m por 2,5m de largura e 22 metros de comprimento. A obra está sedimentada sob oito mil metros cúbicos de aterro. Além de garantir a drenagem das águas das chuvas, o trabalho vai melhorar a mobilidade na região, inclusive para o serviço de transporte público. Os ônibus das linhas que circulam no local tinham que parar ali na margem do igarapé, o que não será mais necessário com a interligação.