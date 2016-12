Inscrições de artesãos para feira natalina são recebidas nesta quarta

A Coordenação Estadual do Artesanato Acreano, da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), recebe nesta quarta-feira, 7, as inscrições de artesãos interessados em participar da feira natalina que será realizada neste fim de semana, no Via Verde Shopping.

No sábado, 10, e no domingo, 11, a feira se inicia às 9 horas e se encerra às 22. De acordo com a coordenadoria, o objetivo é fechar em 35 vagas a quantidade de inscrições.

Os interessados devem comparecer à sede da coordenação, localizada na Rua Coronel João Donato, número 125, bairro Ipase. Precisam ter em mãos as cópias de RG e CPF, além da apresentação da carteira emitida a partir do cadastramento prévio no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab).

A feira de artesanato no shopping é resultado da parceria entre SEPN, Sebrae, gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida e prefeitura de Rio Branco. A cada novidade que as edições trazem, o projeto das feiras mostra que essa estratégia tem fomentado os negócios do setor no estado.