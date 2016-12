EMURB executa tapa-buracos priorizando corredores de ônibus e vias estruturantes

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, intensificou o trabalho de manutenção viária, priorizando os corredores de ônibus, vias estruturantes e acessos dos bairros – até o final do ano. A determinação do prefeito Marcus Alexandre é garantir a trafegabilidade e o bom estado das ruas neste período, quando ocorre o aumento do volume das chuvas.

Nesta quarta-feira, 7, as frentes atuaram na Avenida Ceará, no bairro Bahia e residenciais Rosa Linda e Santo Afonso, onde Prefeitura e Governo do Estado realizaram grande intervenção este ano, com o asfaltamento de 26 ruas e instalação de redes de água, esgoto e drenagem. O investimento na área do Santo Afonso foi de mais de R$ 19 milhões de reais.

O encarregado da EMURB, Nildomar Nunes, destaca que além do tapa-buracos a Empresa também realiza serviço de limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem, como bueiros. “O tapa-buracos segue em ritmo intenso até o final do ano. Também estamos fazendo uma ação geral nos bairros com relação à drenagem das águas da chuva”.

Apesar das dificuldades financeiras, a Prefeitura mantém, agora no final do ano, as frentes de serviço da EMURB atuando em vários pontos da cidade, bem como da SEMSUR e da secretaria de Obras. Além da manutenção viária, são executados grandes serviços de drenagem, além de obras como a construção de unidades de saúde.