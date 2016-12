Jovem mata estudante de 13 anos e joga o corpo no rio Tarauacá

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo corpo de uma adolescente de apenas 13 anos que teria sido assassinada, no município de Tarauacá, Acre.

Policiais Militares de Tarauacá foram avisados por uma testemunha que a mesma teria presenciado no chamado “porto do Rames”, no Bairro da Praia, três pessoas arrastando o corpo de uma garota e jogando no rio logo ao amanhecer do dia. A testemunha contou também quem eram as pessoas envolvidas.

Após ir ao local do possível crime e identificar a testemunha, os homens da lei começaram então as investigações e as buscas pelos suspeitos. Logo encontraram Manoel de Souza Castro, 19 anos, o popular “Maneizin”. Depois o menor ACRS, 16 anos e a menor NCO, popular “Pilha” de apenas 16 anos com várias passagens pela policia.

Para os policiais, Manelzin disse que estavam todos consumindo bebida alcoólica num barco que estava fora da água e por volta das 4 e meia da manhã “Pilha” pegou uma faca e matou a vítima KSS, de 13 anos. Depois os três arrataram o corpo e jogaram no Rio Tarauacá.

A adolescente “Pilha”, de 16 anos confessou o crime e foi apreendida juntamente com os rapazes, Um deles teria apenas testemunhado o crime e outro que teria ajudado a autora a levar o corpo até o rio. A menor suspeita do crime tem várias passagens pela polícia e teria dito que foi ameaçada pela vítima. Ela confessou o crime, mas disse que não sabe quantas facadas deu.

Os Bombeiros foram acionados e estão no rio Tarauacá fazendo buscas na tentativa de encontrar o corpo da vítima.

As pessoas envolvidas no suposto crime foram entregues na delegacia de policia.