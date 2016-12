Policiais prendem acusados de matar e esquartejar sete pessoas

Policiais civis e militares apresentaram um adolescente e cinco homens, no final da tarde de ontem. Eles são acusados de terem participado da morte de sete pessoas, sendo que três vítimas foram esquartejadas. O crime seria associado ao Bonde dos 13.

Os suspeitos foram detidos por homens do 4º e do 5º Batalhão, que seguindo as informações repassadas pelo sistema de inteligência, realizaram uma abordagem no bairro Nova esperança depois de uma perseguição iniciada na parte alta da cidade.

De acordo com o tenente-coronel Souza Filho, no momento da abordagem ao veículo dos acusados, um Voyage roubado, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. “No carro foi encontrado corda, sacos e capuzes, além das armas que devem seguir para perícia, o que leva a crer que outros crimes seriam cometidos”, informou o oficial da PM.

Com a detenção do grupo, os policiais civis passaram a seguir a pista que resultou na prisão da pessoa que supostamente teria gravado o vídeo da morte e do esquartejamento das três vítimas. O suspeito foi encontrado em um ramal próximo a linha Cunha Gomes, na divisa entre o Acre e o Amazonas. Ainda foi identificado o local em que foram deixado os restos dos mortos, no Adalberto Aragão.

O delegado Robert Alencar explicou que o menor teria assumido a autoria de quatro mortes. O grupo ainda estaria envolvido na tentativa de homicídio de 14 pessoas, sendo que uma acabou morrendo horas depois no hospital. A hipótese investigada é que um racha dentro do Bonde dos 13 resultou no cometimento dos crimes.



Os policiais afirmaram que as investigações continuam para identificar mais envolvidos nas tentativas de homicídios e para identificar outros participantes. Entre os presos estão Vanderlei Nonato Nunes Barbosa, Diego Franca de Souza, Diego da Rocha Oliveira, Carlos Ricthielly da Silva Lara, além do menor A. S.

Selmo Melo