Coluna Bom Dia

Salários

É simples ser correto, sem malabarismos. O prefeito Marcus Alexandre entendeu que não é possível, não é conveniente falar em aumento de subsídios de prefeito, secretários e vereadores no momento de crise atual. O que fez? Procurou a Câmara Municipal e propôs o congelamento do próprio salário.

Congelado

Os salários dos assessores e cargos comissionados da prefeitura permanecem congelados há quatro anos. O último aumento foi em 2012, para valer em 2013, quando assumiu. De lá para cá, reajustes só para servidores contratados. E não falta quem queira fazer parte de sua competente equipe.

Exemplo

Que a decisão do prefeito de Rio Branco sirva de exemplo para os demais do interior. Algumas cidades que não conseguem mais nem recolher o lixo estão dando aumento a prefeitos e vereadores. Um absurdo.

Vereadores

Claro que o prefeito não tem como legislar sobre esse tema, muito menos sobre o salário de vereadores. Por isso, foi ainda mais correta a decisão de Marcus Alexandre, de procurar o parlamento para dialogar, para mostrar as dificuldades e pedir que eles apoiem esse sacrifício nesse momento.

Controverso

Aliás, o aumento para prefeitos e vereadores, em fim de mandato e começo de outro poderia ser questionado pelo Ministério Público e pelo TCE. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a gestão que se encerra não pode criar novas despesas nos 180 dias finais de mandato.

Lá e cá

Enquanto o prefeito Marcus Alexandre congela seu salário, em Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro manejou para aumentar o seu para R$ 25 mil.

Amac

Marcus Alexandre deve levar à primeira reunião da AMAC com os novos prefeitos eleitos a questão da mudança de estatuto para permitir que outros mandatários de municípios possam assumir a presidência. Ou seja, vai tirar a limpo se a proposta de Ilderlei tem quórum suficiente para ser aprovada.

Desprendimento

Marcus Alexandre mostra desprendimento e coragem ao fazer isso. Não quer se impor pelo estatuto. Mas, é pouco provável que haja uma decisão dos eleitos para mudar o quadro atual. Quem trocaria o comando vitorioso de Marcus Alexandre pela aventura de Ilderlei?

Tédio

“No Brasil, ninguém morre de tédio”. A frase lapidar é do cientista político Luis Felipe Miguel, ao avaliar a vitória de Renan Calheiros, que superou a crise e permanece presidente do Senado, com a confirmação do STF por seis votos a três. Renan simplesmente foi afastado da linha sucessória.

Antecipação

Aliás, a coluna já havia antecipado, há pelo menos vinte dias, que esse seria o desfecho dessa situação. Juristas e políticos que lutavam para evitar o confronto que quase chegou ao Apocalipse Institucional. Renan fica onde está, mas se precisar assumir, acontece o pulo e quem fica na presidência é a ministra Carmem Lúcia.

Navalha

Essa solução tem um nome técnico: chama-se “navalha da Ockam” e é um princípio que diz que na natureza, a solução mais simples é geralmente a mais certa.

Engrandecido

Quem sai engrandecido deste episódio é o senador acreano Jorge Viana. Não foi açodado, não correu atrás do poder, não estimulou dissidências, não traiu seus ideais nem seus compromissos. Foi de uma coerência exemplar, reconhecida pela esquerda, pela direita e até pelo Judiciário.

Nota

Foi Jorge Viana quem articulou a nota mais amena com que a Mesa do Senado se recusava a acatar a liminar do ministro Marco Aurélio, à espera do posicionamento do colegiado do STF. A nota inicial atacava a decisão do ministro e Jorge se recusou a assiná-la, sugerindo as modificações que, por fim, prevaleceram.

Pauta

Jorge Viana deixou algumas posições claras: não estava em nenhum momento pensando em renunciar a seu cargo ou a seus direitos, não debatia a questão da pauta do Senado, pois ainda não era o presidente de Direito e não abdicava das críticas às propostas do governo, em especial a PEC 55. Mas, não faria loucuras em um momento político delicado.

Escárnio

Não importa quem seja de direita, de esquerda, quem concorde ou não com a Lava Jato ou com o juiz Sérgio Moto, mas as fotos do magistrado de Curitiba cochichando às gargalhadas com Aécio neves, em uma cerimônia, é um escárnio à nação. Explica porque a balança da Justiça é sempre menos inclinada para o lado do PSDB e do político mineiro, tantas vezes denunciado e nunca investigado pela Operação.

Honesto

Como diz o ditado, a mulher de César não precisa ser só honesta, ela tem que parecer honesta. Confraternizar com um possível investigado, quando trata, por exemplo, Lula sob o tacão de ferro, é um mau exemplo.

Parcelado

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro vão parcelar, de diferentes formas o 13º do funcionalismo. São, depois de São Paulo, as três maiores economias do país. O pequeno Acre, com austeridade, paga em dia.

Violência

Voltou a violência a ocupar as manchetes dos jornais, com as ações das facções para espalhar o pânico, com decapitações e mortes a tiros. O que esses bandos querem é isso: usar neófitos, jovens recrutados para o crime para cometer a barbárie e fazer a sociedade se desesperar. A resposta é resistir.

Jovens

Espantoso ver a quantidade de jovens presos, a idade, o desamparo, a falta de perspectiva desses soldados do tráfico e das gangues, mal entrados na maioridade, têm a perspectiva de ficarem anos e anos na cadeia, aprendendo a ser bandidos ainda piores.

Legião

É a legião de jovens que não estudam, não buscam emprego, não têm apoio familiar e que só enxergam o caminho fácil da “vida Loka” e do crime. Em Tarauacá, uma garota de 16 anos, com dezenas de passagens pela polícia, matou outra de 13, com quem bebia e praticava orgias em turma de adolescentes. Onde está a família dessas garotas?

Chorar

Depois do que acontece, a família chora, reclama, se vitimiza. Não. A omissão familiar é criminosa. Um pai, uma mãe, que não sabe aonde seu filho vai à noite, o que ele faz fora de casa não pode reclamar da violência que a atinge.

Polícia

Quem usa farda, quem usa arma, quem tem poder de polícia, não poderia se manifestar, não poderia fazer movimentos políticos. Quem protege a sociedade de seus protetores?

Lugar

Os que se arvoram a entender de política no Acre comentam a boca pequena um fato que passou despercebido por muitos, mas de profundo significado. No sepultamento de seu pai, o prefeito Marcus Alexandre enfatizou que veio ao Acre para viver aqui, que trouxe toda sua família e enterrava seu pai nessa terra. Ou seja, prova maior de que veio para ficar, que seus laços agora estão em solo acreano.

Governadores

O governador Tião Viana participa de encontro com os mandatários de outros estados no Rio de Janeiro, esperando para que, até o dia 10, o governo libere a parcela dos estados da repatriação. O debate agora se dá em cima da parcela dos estados na CIDE, tributação do combustível.

Mudanças

As mudanças pontuais na equipe do governador mostram a coesão do time escalado por Tião Viana. Mudam-se peças, mas o trabalho continua integrado. Sem estrelismos, sem divisões. Esse é um trunfo importante do governo.

Vaga no TRE-AC

Por meio de edital, a presidente do TJ acreano, desembargadora Cezarinete Angelim, convocou para o próximo dia 19, sessão extraordinária do Tribunal Pleno Administrativo para julgamento do processo administrativo instaurado para provimento da vaga de membro titular do TRE/AC, na classe de desembargador, ocupada pela desembargadora Waldirene Cordeiro, cujo biênio se encerra em 05.02.2017.

Eleições de 2018

Sem apostar em nomes, a coluna apenas adianta que o desembargador indicado no próximo dia 19 deverá comandar as próximas eleições no Estado (2018).

Corte atual

Atualmente, a Corte Eleitoral do Acre, na classe de desembargador, é composta pelos magistrados Roberto Barros (presidente), Waldirene Cordeiro (vice-presidente e corregedora), Laudivon Nogueira (substituto) e Júnior Alberto (substituto).

Gargalos na Justiça

Presidentes e corregedores de Tribunais de diferentes ramos de Justiça se comprometeram, ontem, em Brasília, a cumprir no ano que vem metas nacionais para dar celeridade à tramitação processual, evitar a formação de estoques, enfrentar grandes gargalos na Justiça e incentivar a desjudicialização de conflitos.

Violência doméstica

Ficou definido que entre as metas, os tribunais de Justiça dos Estados terão que atuar no fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Dia da Justiça

Hoje, dia 8 de dezembro, é celebrado o Dia da Justiça. Por lei, é feriado nos Tribunais Superiores e Federais. Em razão da data, os Tribunais de Justiça estaduais também suspendem seus expedientes.

Comemorações

No Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que terá o expediente suspenso nesta quinta-feira, as comemorações têm início às 8h, com um café da manhã que será oferecido à imprensa local, na sede do Poder.

Não para

Durante o feriado serão atendidas medidas urgentes, como habeas corpus, mandados de segurança, comunicações de prisões em flagrante, no plantão correspondente ao grau de jurisdição.