Final da Copa do Brasil é marcada por homenagens

O primeiro jogo oficial do futebol brasileiro após a tragédia em Medellín foi marcado por homenagens à Chapecoense. Antes de a bola rolar para Grêmio x Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil, representantes de Globo, ESPN, SporTV e Fox Sports, além de outros membros da imprensa, entraram em campo para prestarem um minuto de silêncio junto com os jogadores.

Os profissionais das TVs que transmitem a final da Copa do Brasil usaram uma camisa especial, em tom verde, cor da Chapecoense, e com escudo da equipe catarinense, de luto, pela morte de quase todo o seu elenco de jogadores, comissão técnica no acidente aéreo que vitimou 71 pessoas na Colômbia. Jornalistas, dirigentes, convidados e tripulantes também perderam vidas na tragédia.

“A emoção foi muito grande, pensamento nas pessoas, nos familiares. Pedia para que Deus colocasse amor nos familiares, no país todo. Agradeci muito a Deus por estar aqui trabalhando com vocês. Já passei por muitas situações na minha vida e só Deus pode me confortar. Pensei muito nisso no campo”, afirmou Casagrande, durante a transmissão da Globo. O ex-jogador foi um dos membros da imprensa no gramado durante a homenagem.

Em um momento poucas vezes visto antes no futebol brasileiro, a Arena do Grêmio ficou praticamente em silêncio durante a solenidade. Durante a homenagem, o goleiro Victor, do Atlético-MG, era um dos mais emocionados.

No gramado, as crianças que entraram em campo junto com os jogadores das duas equipes estavam vestidas com a camisa da Chapecoense. Além disso, as bandeiras da Colômbia, do Brasil e da Chapecoense acompanharam a entrada dos dois times no gramado.

Como forma de homenagear as vítimas, tanto Atlético-MG quanto o Grêmio colocaram o escudo da Chapecoense no meio de seus uniformes, junto com um laço representando o luto. O mesmo símbolo estava presente na roupa dos árbitros.Os árbitros do duelo entraram com a roupa verde, em ilusão às cores do time catarinense. Com informações da Folhapress.