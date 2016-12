Governo do Acre recebe homenagem em Semana de Engenharia

Com o tema “Fortalecimento e Valorização Profissional”, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (CREA/AC) e a Mútua/AC realizam de 7 a 9 de dezembro a Semana da Engenharia e Agronomia. A abertura do evento ocorreu na noite de quarta-feira, 7, no auditório da Federação da Indústria do Acre, em Rio Branco.

Palestras, cursos e homenagens constam na programação da Semana. A medalha do Mérito pelos relevantes serviços prestados como governo atuante na valorização profissional e para o desenvolvimento e fortalecimento da engenharia e agronomia no estado do Acre, foi conferida ao governo do Estado.

A governadora em exercício Nazareth Araújo recebeu a homenagem e falou da importância das ações voltadas ao aprimoramento técnico das profissões que compõem o Sistema Confea/AC com foco no desenvolvimento tecnológico do país e melhoria da qualidade de vida das pessoas.

“Me sinto honrada e presenteada com este reconhecimento. O governo conta com muitas políticas públicas com relação direta com a engenharia. Acreditamos que para superar crises devemos possuir conhecimento, habilidade e atitude, é isso que estamos vendo com iniciativas como essas“, observou Nazareth Araújo.

De acordo com a presidente do CREA-AC, Carminda Pinheiro, a programação da Semana foi pensada buscando atender as diversas áreas de atuação da Engenharia e Agronomia.

“Esta é uma ocasião importante para a engenharia acreana. Será uma oportunidade de discutir assuntos relevantes que nacionalmente precisam ser colocados em pauta e discutidos com a categoria. Serão dias de enriquecimento profissional e de troca de conhecimento“, destacou Carminda Pinheiro.