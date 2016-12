Vice de Rio Branco debate no STF partilha da repatriação

O vice-prefeito de Rio Branco, Marcio Batista, reuniu-se nesta quarta-feira, 7, com a ministra Cármen Lúcia, para debater a partilha da multa do imposto dos recursos da repatriação. Além de Batista, estiveram presentes o prefeito de Palmas, Carlos Amastha, e o presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Márcio Lacerda; entre outros gestores de capitais. O encontro foi articulado pela FNP.

Após reunião ficou definido que a presidente do Supremo teria uma nova agenda com os prefeitos de Capitais, marcada para o dia 17 de janeiro do ano que vem. Segundo depoimentos, a ministra se mostrou sensível às questões e demandas municipalistas e ressaltou em nosso encontro a necessidade de fortalecimento dos municípios.

De acordo com a Frente Nacional de Prefeitos, 27 municípios já conseguiram liminares, concedidas pela Justiça Federal, a partilha dos valores da multa arrecadada com o programa de repatriação. Outros 170 municípios também fizeram a solicitação judicialmente. A FNP iniciou, no início de novembro, a mobilização para que os prefeitos judicializassem a questão. Além disso, no dia 9 de novembro, entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, no dia 10, solicitou, no STF, atuação como Amicus Curiae na Ação Civil Ordinária (ACO) 2941, em que estados pediram liminarmente a inclusão do montante arrecadado pela multa no Fundo de Participação dos Estados (FPE).

No dia 10 de novembro, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) finalizou o pagamento de aproximadamente de R$ 5,2 bilhões, arrecadados com o Imposto de Renda pelos critérios do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Caso os municípios tenham sucesso em suas respectivas ações judiciais, receberão, a título de multa de repatriação, o mesmo valor que receberam de Imposto de Renda da repatriação.