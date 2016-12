Receita libera consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou, nesta quinta-feira (08), o sétimo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Esse lote vai contemplar 1,6 milhão de contribuintes com mais de R$ 2,3 bilhões.

Além desse conjunto de restituições, também serão liberadas devoluções que ainda estavam no sistema da Receita Federal referentes ao período de 2008 a 2015. O órgão informou, ainda, que o crédito bancário, somando os dois lotes, será creditado em 15 de dezembro.

Na soma dos dois lotes, 1,7 milhão de contribuintes vão receber a restituição do imposto de renda. Todo esse grupo vai ser contemplado com R$ 2,5 bilhões. Desse total, R$ 70,7 milhões são para idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Como consultar o restituição do IRPF

A Receita informou que para o contribuinte saber se teve a declaração liberada, deve acessar a página do órgão na Internet, ou ligar para o Receitafone no 146. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer um requerimento via Internet.