Presidente da FIEAC avalia como positivo encontro com presidente Temer

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro classificou como positivo o encontro que teve com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto. Na pauta da reunião, da qual participaram os presidentes das Federações de todos os estados, o destaque foi a busca da retomada dos investimentos públicos para garantir o reaquecimento da economia. “Entregamos uma extensa pauta ao presidente Temer, que prometeu analisar com carinho”, revelou.

Ribeiro destacou que aproveitou a ocasião para reivindicar a alocação de mais recursos para a construção da nova ponte de interligação das cidades de Epitaciolândia e Brasileia, além dos recursos destinados à construção do anel viário entre as duas cidades fronteiriças. A FIEAC pediu, também, a reestruturação das alfândegas nos municípios fronteiriços de Epitaciolândia e Assis Brasil para o escoamento da exportação para os países andinos e os portos peruanos na Costa do Pacífico. “Chegamos a sugerir que uma parceria com o governo do estado, pode viabilizar o empreendimento rodoviário”, enfatizou.

Segundo o presidente da Fieac, outro ponto tratado no encontro, com o presidente da República foi a retomada a retomada do programa de construção de casas populares (Minha Casa, Minha Vida), em especial na Cidade do Povo. Destacou que a construção de casas populares garante o reaquecimento da atividade da construção civil, praticamente paralisada com o fim das obras públicas. “Explicamos o impacto do programa na nossa economia e pedimos que, pelo menos, fossem garantidos recursos para a construção de mais duas mil novas unidades habitacionais”, destacou.

O presidente da FIEC e representante da Industria acreana solicitou do Ministério da Fazenda a autorização de um Porto Seco no espaço onde funciona atualmente a Zona de Processamento de Exportação do Acre (ZPE). Explicou que o empreendimento será fundamental para os empresários que pretendem utilizar a Estrada do Pacífico na atividade de exportação e importação. “Quando o presidente Temer esteve em nosso estado, entregamos um documento apontando sugestões, como à retomada da recuperação da BR-364, o retorno das obras do Linhão de Cruzeiro do Sul e a continuidade da Ponte sobre o Rio Madeira”, recordou.

Adriano disse ainda, que os presidentes das Federações da região Norte (Acre, Amazonas, Pará e Maranhão), e das demais Federações, sugeriram a prorrogação do REFIS (Programa de Recuperação Fiscal). O mecanismo contribuiria para ajudar os empresários em dificuldade financeira por conta da recessão econômica. E ele destacou que “os recursos da recuperação da das frentes de serviços no trecho Sena Madureira \ Rio Liberdade, no município de Tarauacá estão em pleno vapor”, frisou.

Para o presidente da Fieac, o Programa de Parceria em Investimentos (PPI) poderá contribuir para alavancar a economia acreana. A proposta contribuiria para acelerar as concessões e aumentar a participação do setor privado na área de infraestrutura. “Convidamos a retornar o nosso estado, para inaugurar as obras que estão sendo executadas em sua gestão”, finalizou o presidente da Fieac.