DIEESE: Custo da cesta básica recua em 25 capitais

Em novembro, o custo do conjunto de alimentos básicos diminuiu em 25 das 27 capitais do Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). As reduções mais expressivas ocorreram em Boa Vista (-7,35%), Recife (-5,10%), Cuiabá (-4,68%), Salvador (-4,48%), Belo Horizonte (-4,20%) e São Paulo (-4,08%). As elevações foram anotadas em Macapá (0,13%) e Rio Branco (0,37%).

A cesta mais cara foi a de Porto Alegre (R$ 469,04), seguida de Florianópolis (R$ 466,25) e São Paulo (R$ 450,39). Os menores valores médios foram observados em Recife (R$ 353,08) e Natal (R$ 354,59).

Entre janeiro e novembro de 2016, todas as cidades acumularam alta. As elevações mais expressivas foram observadas em Maceió (22,95%), Rio Branco (22,44%), Aracaju (20,53%) e Fortaleza (18,62%). Os menores aumentos ocorreram em Recife (5,76%), Manaus (7,18%), Curitiba (7,55%) e São Paulo (7,72%).

Com base na cesta mais cara, que, em novembro, foi a de Porto Alegre, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário. Em novembro de 2016, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.940,41, ou 4,48 vezes o mínimo de R$ 880,00. Em outubro, o mínimo necessário correspondeu a R$ 4.016,27, ou 4,56 vezes o piso vigente.

TABELA 1

Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos

Custo e variação da cesta básica em 27 capitais

Brasil – novembro de 2016

Capital Valor da cesta Variação mensal (%) Porcentagem do Salário Mínimo Líquido Tempo de trabalho Variação no ano (%) Porto Alegre 469,04 -1,89 57,93 117h16m 10,52 Florianópolis 466,25 -1,91 57,59 116h34m 9,95 São Paulo 450,39 -4,08 55,63 112h36m 7,72 Rio de Janeiro 448,73 -1,69 55,43 112h11m 12,77 Vitória 438,85 -2,30 54,21 109h43m 12,81 Brasília 436,68 -0,04 53,94 109h10m 9,54 Cuiabá 431,46 -4,68 53,29 107h52m 10,38 Campo Grande 425,78 -2,46 52,59 106h27m 9,60 Curitiba 421,37 -2,68 52,05 105h20m 7,55 Belém 415,86 -2,16 51,37 103h58m 18,16 Boa Vista 408,63 -7,35 50,47 102h10m 12,29 Fortaleza 406,52 -2,14 50,21 101h38m 18,62 Belo Horizonte 400,90 -4,20 49,52 100h14m 8,21 Maceió 398,90 -1,05 49,27 99h44m 22,95 Manaus 394,21 -3,82 48,69 98h33m 7,18 Palmas 390,48 -3,49 48,23 97h37m 12,85 Porto Velho 387,71 -2,51 47,89 96h56m 11,58 Goiânia 387,56 -0,48 47,87 96h53m 15,49 Teresina 383,52 -2,96 47,37 95h53m 11,62 Rio Branco 380,74 0,37 47,03 95h11m 22,44 Macapá 379,82 0,13 46,91 94h57m 11,13 São Luís 371,42 -3,88 45,88 92h52m 13,41 João Pessoa 370,65 -3,85 45,78 92h40m 14,14 Aracaju 368,52 -2,55 45,52 92h08m 20,53 Salvador 358,77 -4,48 44,31 89h41m 14,17 Natal 354,59 -3,36 43,80 88h39m 13,48 Recife (1) 353,08 -5,10 43,61 88h16m 5,76

Fonte: DIEESE

Nota: (1) a cesta de Recife em outubro foi recalculada e custou R$ 372,07.

Cesta básica x salário mínimo

Em novembro de 2016, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 100 horas e 56 minutos. Em outubro, a jornada necessária foi calculada em 103 horas e 48 minutos.

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em novembro, 49,87% para adquirir os mesmos produtos que, em outubro, demandavam 51,29%.

Comportamento dos preços[1]

Em novembro, houve predominância de queda no preço do leite integral, feijão, tomate e também da batata, pesquisada no Centro-Sul. Já o café em pó, o açúcar e a carne bovina de primeira tiveram aumento de valor na maior parte das cidades.

O preço do leite diminuiu em todas as capitais, exceto em Brasília, onde ficou estável. As quedas oscilaram entre -10,99%, em Vitória, e -0,25%, em Manaus. As reduções ocorreram devido ao avanço na produção e pela menor demanda de leite.

Das 27 capitais onde se realiza a pesquisa, houve queda no preço do feijão em 24. O do tipo carioquinha, pesquisado nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em Belo Horizonte e em São Paulo, diminuiu em todas as cidades, com taxas entre –24,83%, em Belém, e -0,53%, em Rio Branco. Já o preço do feijão preto, pesquisado nas capitais do Sul, em Vitória e no Rio de Janeiro, aumentou em Porto Alegre (2,66%), Florianópolis (2,49%) e Curitiba (1,71%) e decresceu em Vitória (-2,82%) e Rio de Janeiro (-0,39%). Os altos valores de comercialização do grão carioca reduziram a demanda e, além disso, parte da terceira safra ainda abasteceu o mercado, o que explicou a retração do preço em todas as cidades. No entanto, houve diminuição da área plantada de feijão em 2016, de forma que não há previsão de quedas muito maiores nos preços, uma vez que a oferta deve ser limitada.

O valor do quilo do tomate caiu em 22 cidades. As maiores quedas foram verificadas em Florianópolis (-24,50%), Cuiabá (-23,97%) e Vitória (-21,19%). Em Rio Branco, o preço não variou. As altas ocorreram em Belém (0,71%), Maceió (2,13%), Macapá (5,20%) e Goiânia (8,61%). A oferta do fruto foi normalizada e o preço recuou na maior parte das cidades.

A batata, pesquisada no Centro-Sul, diminuiu em oito cidades e aumentou em três: Brasília (14,62%), Goiânia (4,62%) e Rio de Janeiro (2,40%). As quedas oscilaram entre -17,80%, em Vitória, e -0,27%, em Porto Alegre. Tubérculos de boa qualidade e oferta normalizada reduziram o preço no varejo.

O preço do café seguiu em alta em 23 cidades. As variações oscilaram entre 0,18%, em Rio Branco, e 11,41%, em Belém. Houve redução em Natal (-1,21%), Aracaju (-0,94%), Rio de Janeiro (-0,25%) e João Pessoa (-0,17%). Menor oferta do grão nos mercados interno e externo e a possível redução da próxima safra impactaram no preço no varejo.

O quilo do açúcar aumentou em 19 capitais, com taxas entre 0,35%, em Rio Branco, e 11,44%, em Vitória; e diminuiu em oito, com destaque para as retrações em Belém (-6,23%), Salvador (-4,02%) e Brasília (-3,34%). Mesmo com maior produção de açúcar e menor demanda interna, as exportações aumentaram e as usinas mantiveram altos os valores negociados, o que elevou o preço do açúcar no varejo.

A carne bovina de primeira aumentou em 18 cidades, em novembro. As altas variaram entre 0,04%, em João Pessoa, e 4,28%, em Vitória. As quedas, verificadas em nove cidades, foram mais expressivas em Salvador (-1,18%) e Porto Velho (-1,03%). A oferta restrita de animais para abate aumentou o preço da carne, apesar da menor demanda.

Rio Branco

O aumento de 0,37% no valor da cesta básica de Rio Branco, em novembro, fez com que o custo do conjunto de bens básicos ficasse em R$ 380,74. Foi a oitava capital com menor custo para o conjunto básico de alimentos, entre as 27 pesquisadas pelo DIEESE. Nos 11 primeiros meses de 2016, a alta acumulada foi de 22,44%.

Entre outubro e novembro, três produtos apresentaram queda de preço: leite integral (-1,86%), feijão carioquinha (-0,53%) e farinha de mandioca (-0,30%). Sete produtos apresentaram alta de preço: banana (2%), carne bovina de primeira (1,53%), arroz agulhinha (0,53%), açúcar (0,35%), óleo de soja (0,23%), café em pó (0,18%) e manteiga (0,14%). O tomate e o pão francês não apresentaram variação no período.

Entre janeiro e novembro de 2016, todos os produtos acumularam alta: feijão carioquinha (126,91%), leite integral (37,79%), manteiga (27,57%), óleo de soja (24,29%), arroz agulhinha (21,94%), banana (20,47%), farinha de mandioca (17,20%), açúcar (15,32%), pão francês (12,79%), carne bovina de primeira (7,16%), tomate (3,34%) e café em pó (2,01%).

O trabalhador rio-branquense, cuja remuneração equivale ao salário mínimo, necessitou cumprir jornada de trabalho, em novembro, de 95 horas e 11 minutos, maior que o tempo necessário em outubro, de 94 horas e 50 minutos.

Em novembro de 2016, o custo da cesta em Rio Branco comprometeu 47,02% do salário mínimo líquido (após os descontos previdenciários). Em outubro, o percentual exigido era de 46,86%.

[1] Fontes de consulta: Cepea – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – ESALQ/USP, Unifeijão, Conab – Companhia Nacional de Abastecimento, Embrapa, Agrolink, Globo Rural, artigos diversos em jornais e revistas.

TABELA 2

Variação mensal do gasto por produto

Novembro de 2016

Produtos Centro-Oeste Sudeste Sul Brasília Campo Grande Cuiabá Goiânia Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Vitória Curitiba Florianópolis Porto Alegre Total -0,04 -2,46 -4,68 -0,48 -4,20 -1,69 -4,08 -2,30 -2,68 -1,91 -1,89 Carne 2,48 1,84 0,67 0,88 -0,09 3,14 -0,25 4,28 0,35 1,94 -0,31 Leite 0,00 -5,36 -6,24 -5,00 -8,74 -10,91 -8,49 -10,99 -6,84 -5,01 -10,79 Feijão -9,41 -15,08 -24,44 -13,73 -23,96 -0,39 -18,76 -2,82 1,71 2,49 2,66 Arroz 1,16 3,44 0,75 1,67 0,00 0,00 -1,59 -1,34 0,00 2,84 0,00 Farinha -1,06 0,25 0,92 0,64 -7,66 -0,89 -1,52 2,20 -3,88 -1,53 -1,62 Batata 14,62 -1,56 -2,40 4,62 -11,08 2,40 -2,91 -17,80 -2,62 -1,40 -0,27 Tomate -13,73 -17,92 -23,97 8,61 -14,06 -14,31 -17,29 -21,19 -18,45 -24,50 -17,46 Pão -1,10 2,31 0,30 0,71 0,00 -0,61 -0,18 0,54 -1,08 0,48 0,72 Café 0,96 1,69 1,87 2,05 1,82 -0,25 0,78 1,04 1,70 5,59 0,18 Banana 9,82 0,66 2,55 4,95 5,77 0,17 2,87 -0,23 -3,42 -5,27 3,15 Açúcar -3,34 4,91 0,37 4,22 3,42 -1,66 2,05 11,44 3,36 1,99 3,64 Óleo 1,56 2,04 2,77 0,69 1,86 2,07 -0,89 0,29 0,52 3,15 2,00 Manteiga 0,08 -5,48 -1,62 -0,40 -2,41 -4,09 -0,34 0,71 -3,18 8,94 0,25

Produtos Norte Nordeste Belém Boa Vista Macapá Manaus Palmas Porto Velho Rio Branco Aracaju Fortaleza João Pessoa Maceió Natal Recife Salvador São Luís Teresina Total -2,16 -7,35 0,13 -3,82 -3,49 -2,51 0,37 -2,55 -2,14 -3,85 -1,05 -3,36 -5,10 -4,48 -3,88 -2,96 Carne 0,50 0,59 -0,10 -0,91 -0,32 -1,03 1,53 0,08 3,17 0,04 -0,46 1,34 0,77 -1,18 0,48 1,69 Leite -4,20 -2,63 -6,69 -0,25 -7,67 -8,27 -1,86 -4,76 -1,36 -3,78 -4,16 -2,88 -3,99 -3,64 -6,03 -2,63 Feijão -24,83 -14,72 -5,05 -8,89 -20,16 -22,20 -0,53 -11,42 -8,21 -12,64 -6,01 -11,31 -15,67 -13,13 -14,37 -15,01 Arroz -3,17 -0,54 1,59 1,42 -0,56 -1,51 0,56 -2,79 1,42 1,89 0,55 0,35 -1,10 -0,25 3,43 0,25 Farinha 0,00 4,47 2,25 5,52 6,63 5,23 -0,30 -4,44 7,64 2,15 -1,22 0,00 0,90 -2,65 5,19 1,23 Batata Tomate 0,71 -15,97 5,20 -3,30 -8,58 -6,59 0,00 -3,72 -15,77 -17,57 2,13 -21,18 -20,00 -12,08 -11,93 -11,89 Pão 0,09 -0,13 0,55 0,26 0,37 0,18 0,00 0,47 -0,29 0,11 0,00 -0,25 0,35 -1,43 0,00 -0,21 Café 11,41 4,72 5,56 2,01 1,01 4,23 0,18 -0,94 2,24 -0,17 0,98 -1,21 2,64 0,37 1,35 1,38 Banana 1,21 -20,06 1,51 -14,07 0,96 3,97 2,00 -1,67 -3,13 -2,93 -1,33 -1,98 -3,84 -4,94 -4,47 -4,46 Açúcar -6,23 1,69 -2,25 -1,92 7,53 4,88 0,35 -2,88 2,22 2,11 0,91 0,98 -0,67 -4,02 8,76 0,65 Óleo -7,24 -1,56 1,08 -8,14 -1,00 4,65 0,23 -2,66 0,77 0,78 -0,47 1,62 -0,25 -0,57 2,73 1,28 Manteiga 7,61 -8,10 1,38 -2,49 -0,49 5,69 0,14 0,23 1,39 0,50 1,23 3,22 -4,13 -0,57 -3,19 4,02

Fonte: DIEESE. Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos

Obs.: Podem ocorrer pequenas diferenças nas variações em relação ao texto, pois os dados desta tabela derivam do cálculo resultante do preço dos produtos multiplicado pelas quantidades estabelecidas na cesta