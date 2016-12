PM ganha novo subcomandante com vasta experiência

A Polícia Militar do Acre (PMAC) passa a contar com um novo subcomandante-geral. O atual secretário adjunto de Integração Operacional da Segurança Pública, coronel Ricardo Brandão dos Santos, assume o posto.

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e especializado em Gerenciamento de Segurança Pública pela Academia da Polícia Militar de Goiás (APM-GO), Ricardo Brandão ingressou nas fileiras da corporação em 1993.

“São 23 anos de dedicação servindo à tropa com a missão de proteger a sociedade. Esta é mais uma etapa em minha vida que irei desenvolver com competência e zelo ao lado do comandante-geral Júlio Cesar e também de todos que compõem o Sistema Integrado de Segurança [Sisp]”, comentou o novo subcomandante-geral.

Trajetória de uma vida dedicada à PMAC

O coronel Ricardo – nome conhecido dentro da caserna – também é especializado em Trânsito Urbano pelo Comando de Policiamento de Trânsito de São Paulo (CPTran), em Direitos Humanos pela Academia de Polícia Militar de Alagoas (APM-AL) e em Inteligência Militar pela Escola de Inteligência Militar do Exército Brasileiro (ESIMEX).

Foi comandante da Companhia de Polícia Militar de Feijó (97-98), Companhia de Trânsito Urbano (99-00), chefe da Assessoria de Inteligência da PMAC (2003-2005), comandante do 6º Batalhão (2005-2006), comandante da Guarda Penitenciária (2006-2008), comandante do 2º Batalhão (2008-2010), assessor de Planejamento (2010-2014), diretor administrativo (2013-2014) da PMAC, comandante do Policiamento Operacional III (2014), que abrange as cidades do Alto e Baixo Acre.

Gestão da Segurança Pública

Em 2015, foi convidado para ser secretário adjunto de Integração Operacional da Segurança Pública, onde passou a ser o responsável pela organização das grandes operações entre as polícias do Estado e as federais. Também foi articulador no processo de aproximação das polícias com os gestores de escolas públicas e na integração com o Exército Brasileiro e a Polícia Nacional Boliviana no combate à criminalidade.

Segundo Ricardo Brandão, a experiência como secretário adjunto foi de suma importância em sua carreira. “Foi um prazer trabalhar ao lado do secretário de Segurança Pública Emylson Farias, pois vivenciamos vários momentos difíceis que, com a unidade e competência entre as forças, conseguimos contornar. Agora, como subcomandante da PM espero contribuir ainda mais no combate ao crime”, enfatizou.