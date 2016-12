Renan elogia postura de Jorge Viana durante “crise” com STF

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), rasgou elogios ao vice-presidente da Casa, senador Jorge Viana (PT-AC), pelo seu papel nas negociações que levaram à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao cumprimentar o petista, durante a sessão de discussão da PEC do teto dos gastos, Renan disse que Jorge Viana é “uma instituição suprapartidária” e que, com a decisão do STF, “todos ganham: o Judiciário, o Executivo e o Legislativo”.

Viana foi fundamental nas negociações do acordo que levou o STF a manter Renan no comando do Senado. Nos bastidores, o petista conversou com a própria presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia.

No comando da sessão, Renan apertou as mãos de Viana, cumprimentando-o.

— Cumprimento ao Jorge Viana, que cumpriu extraordinário papel nessa crise que parecia se agravar nos últimos dias. O Jorge sempre pensou além dos seus interesses. o Jorge não é petista, é uma instituição suprapartidária. Jorge, em nome da democracia — disse Renan, acrescentando:

— Todos ganharam: o Legislativo, o Judiciário e o Legislativo e, sobretudo, a democracia.

Com ironia, Renan ainda contou que o questionaram pelo fato de o PT não ter assinado o ato da Mesa Diretora que o apoiou na decisão de não receber a notificação da decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, que o tirava do cargo. Um dia depois de se negar, o Supremo derrubou a decisão de Marco Aurélio.

— Perguntaram: por que o PT não participou da decisão da Mesa do Senado? Mas eu disse que o PT participou, o Jorge assinou, foi apenas a Ângela Portela que não assinou. Mas daí lembrei: o Jorge não é petista, é uma instituição suprapartidária. Jorge, em nome da democracia, agiu.

PAPEL DE VICE

Viana pediu a palavra para agradecer os elogios.

— O PT é o único partido que tive na vida. Só queria agradecer as palavras de Vossa Excelência. E dizer que, na condição de vice e de uma situação tão grave, a crise amainou, mas não foi superada. Estamos diante de uma crise que ainda afeta o nosso povo. Agravaria de tal maneira que não tinha outro caminho a seguir que não fosse o de oferecer o que a gente tem de melhor — disse Viana.

O senador petista disse que não agiu como outros vices, num recado a Michel Temer, que era vice de Dilma Rousseff, e Waldir Maranhão, vice da Câmara.

— Procurei fazer aquilo que todo vice deve fazer: ser vice e cumprir seu mandato, só (assumir) em caso excepcional. E esse não era o caso aqui, era diferente do da Câmara. Satisfação de ter recebido, ao longo dessas 48 horas, cumprimentos e de ter procurado fazer a defesa do Senado. A gente cria um espaço para que o Senado dê a sua colaboração — disse Viana.