BC: fim da exclusividade de bandeiras em máquinas

O Banco Central (BC) definiu prazo para o fim da exclusividade de bandeiras em máquinas de cartão. As máquinas deverão aceitar o pagamento com cartão de todas as bandeiras até 24 de março de 2017, de acordo com circular publicada na noite dessa quarta-feira (7) no sistema de informações do BC.

O BC considera que já houve tempo para as instituições financeiras se adaptarem à regra de 2015 que proíbe a exclusividade.

Também foi definido prazo para que a liquidação financeira de pagamentos com cartão seja centralizada em câmara unificada. O prazo é até 4 de setembro de 2017. Essa medida já vem sendo discutida pelo mercado. Com informações da Agência Brasil.