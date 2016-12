TJAC elege hoje seu novo presidente para o biênio 2017-2019

Em sessão extraordinária do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), marcada para as 9h desta sexta-feira, 9, acontecerá a escolha dos desembargadores que integrarão a nova direção administrativa (presidente, vice-presidente e corregedor geral da Justiça) do Poder Judiciário estadual para o biênio 2017-2019.

De acordo com o Regimento Interno da Corte de Justiça acreana, a nova composição da administração do TJAC será eleita dentre os seus membros mais antigos, para mandato de dois anos, “proibida a reeleição, até que se esgotem todos os nomes da ordem de antiguidade”.

Ao manter a tradição, a desembargadora Denise Bonfim, atual vice-presidente e mais antiga dos que ainda não foram eleitos para a presidência da Corte, deverá ser aclamada para o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Acre para os próximos dois anos.

A 19ª sessão extraordinária será presidida pela desembargadora-presidente Cezarinete Angelim, ocasião em que Tribunal Pleno Administrativo elegerá também os novos presidentes das Câmaras Cíveis e da Criminal, além do diretor da Escola do Poder Judiciário (Esjud) e o coordenador do Sistema de Juizados Especiais do Estado.