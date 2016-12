Bolivianos voltam a interditar pontes na fronteira

As negociações que aconteceram no final do dia desta quarta-feira, dia 7, na cidade de Cobija, envolvendo os funcionários da SEDCAN – Serviços Departamental de ‘Caminos’, não rendeu bons resultados.

Segundo foi informado, os funcionários estariam chegando ao terceiro mês sem receber e sem nenhuma perspectiva para os próximos dias. Como forma de pressionar, resolveram interditar as duas pontes que ligam o Brasil, através do Acre, à Bolívia.

O prazo seria de 48 horas inicialmente, mas no final do dia foram chamados para uma rodada de negociações. O que resultou na liberação para passagem de veículos, mas, que poderiam voltar caso não tivessem um boa notícia.

Como de fato aconteceu, os bloqueios retornaram nas primeiras horas desta quinta-feira (8), como haviam prometido. Segundo eles, são mais de 250 funcionários que estão sem receber e alguns já estariam passando por necessidades.

Foi informado que os protestos poderão se esticar por dias, fato esse que prejudica os dois lados comercialmente. Com a chegada das festas de final de ano, o prejuízo para ambos os lados serão incalculáveis, uma vez que a fronteira necessita do turismo, além do grande volume de vendas entre os dois países.

Uma das radicalizações do protesto que poderá acontecer a qualquer momento, seria o impedimento de pessoas que entram e saem a pé. Os mais prejudicados, serão os acadêmicos de medicina que estão concluindo o ano letivo em Cobija.