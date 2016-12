Marcus Alexandre participa do II Encontro de Administradores e Tecnólogos do Acre

O prefeito Marcus Alexandre participou nesta quinta-feira, 8, do II Encontro de Administradores e Tecnólogos do Acre. Com o tema “Gestão Pública com Eficiência e Eficácia”, o encontro abordou políticas de implantação do desenvolvimento do Estado. Realizado pelo Conselho Regional de Administração, o evento contou com a presença de técnicos, gestores municipais e profissionais da administração. “Em tempo de crise é preciso unir esforços para vencer os desafios e superar as dificuldades. Administrar com eficiência e eficácia é um dos caminhos a se seguir e é isso que vamos discutir neste segundo encontro com a parceria do SEBRAE, da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) e da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), que envolveu e mobilizou prefeitos de todos os municípios para o encontro”, informou o presidente do Conselho Regional de Administração (CRA/ACRE), Fábio Macedo. Dos 22 prefeitos do Acre, 15 participaram do evento.

Durante o evento, os participantes foram informados sobre Sistema IGM/CFA de monitoramento e avaliação de desempenho dos munícipios. A ferramenta será lançada no próximo dia 15, quando serão divulgados dados coletados entre os anos de 2010 e 2015. Segundo o presidente do CRA no Acre, Fábio Macedo, três foram os municípios que se destacaram na avaliação de desempenho: Rio Branco, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo.

De acordo com o prefeito Marcus Alexandre, os avanços são resultados de estratégias que contribuíram para aumentar a arrecadação, como a atualização do código tributário e a implantação do pagamento do IPTU com cartão de crédito. “Todo apoio que pode ser dado à gestão municipal é bem vindo. O SEBRAE é grande parceiro quando faz o trabalho de aproximação com micro e pequenas empresas. A FIEAC também vem nos ajudando a encontrar soluções e oportunidades que envolvem as indústrias. Hoje nós temos três prefeitos reeleitos e 19 eleitos que logo serão empossados e esse é um momento que traz informações importantes para os gestores realizarem um bom trabalho”, finalizou Marcus Alexandre.