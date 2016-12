Parceria entre Seaprof e Iapen vai produzir 120 mil mudas de açaí

Com o objetivo de proporcionar uma oportunidade de ocupação aos reeducandos da Unidade de Recuperação Social Francisco de Oliveira Conde, o governo do Acre, por meio de uma parceria da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vai incentivar o plantio de mudas de açaí no local.

A unidade possui quase 70 hectares que podem usados na produção rural e também já tem uma estrutura para o plantio. A intenção das duas instituições é produzir cerca de 120 mil mudas que vão beneficiar 30 detentos.

Nesta semana o gestor da Seaprof, Taumaturgo Neto, e o diretor-presidente do Iapen, Martin Hessel, estiveram reunidos para discutir os detalhes do convênio que deve ser oficializado nos próximos dias.

“Essa parceria pra gente é muito importante, tendo em vista que vamos propiciar ao reeducando que ele efetivamente tenha um trabalho com a produção de mudas”, destaca Hessel.

O detento que fizer parte da parceria vai ser beneficiado com a redução da pena, já que a cada três dias trabalhados, há a redução de um dia na pena.

As mais de 100 mil mudas produzidas na Unidade de Recuperação Social Francisco de Oliveira Conde, com assistência técnica da Seaprof, serão destinadas ao plantio de açaí nos municípios da regiões do Baixo e Alto Acre.

“O governador Tião Viana determinou que fizéssemos essa parceria para proporcionar mais uma oportunidade de ressocialização dos reeducandos. Com essas mudas vamos atender todo esse eixo de Rio Branco e municípios próximos”, afirma Taumaturgo Neto, que esteve acompanhado na reunião do coordenador da cadeia produtiva do açaí na Seaprof, Edvaldo Andrade.