Conselheiro Valmir Ribeiro é eleito presidente do TCE-AC

Em sessão que durou pelo menos cinco horas, na manhã desta quinta-feira, 8, os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) elegeram, em votação unânime, o conselheiro Valmir Ribeiro para assumir a presidência da Corte para os próximos dois anos.

Para os cargos de vice-presidente e corregedor foram eleitos os conselheiros Ronald Polanco e Antônio Jorge Malheiro, respectivamente. A posse da nova composição administrativa do TCE-AC acontecerá em 1º de janeiro de 2017.

À A Tribuna, o presidente eleito afirmou que estará reunindo sua assessoria para definir os detalhes de sua próxima administração à frente do Tribunal de Contas estadual.

Natural de Brasileia (AC), Valmir Gomes Ribeiro é bacharel em Administração. Foi nomeado e tomou posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre em setembro de 1989, sendo eleito presidente da instituição por quatro vezes.