Em Brasília, Tião Viana busca investimentos para infraestrutura e produção

Juntamente com a equipe de Planejamento do Estado do Acre, o governador Tião Viana se reuniu em Brasília nesta quinta-feira, 8, com a secretária adjunta de acompanhamento econômico da Secretaria do Tesouro Nacional, Pricilla Maria Santana, para discutir investimentos nas áreas de infraestrutura de ramais e produção rural, por meio do fomento às cadeias produtivas, em 2017.

Para os ramais, o Estado negocia com a União, via emenda de bancada, mais R$ 154 milhões para melhoramento e pavimentação. “Serão 3.274 quilômetros de ramais em todo o Acre, o que representa o benefício direto a mais de 13 mil famílias na área rural – mais de 50 mil pessoas”, destacou Tião Viana.

A secretária adjunta do Tesouro Nacional se mostrou receptiva à demanda. O governador busca alternativas para manter os níveis de investimento, a fim de garantir a geração de emprego e aquecer a economia local com um pacote de obras para a infraestrutura rural.

“Com o esforço que o governo está fazendo, temos amplas possibilidades de continuar mantendo o crescimento dos nossos indicadores econômicos e sociais, garantindo, assim, oportunidade para todos os cidadãos do Novo Acre”, destacou o secretário de Estado de Planejamento, Márcio Veríssimo, que acompanha Tião Viana nas agendas.

Programa de Desenvolvimento Rural

Também foram discutidas na reunião as ações do Programa de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Estado, financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina.

O projeto vai investir até R$ 237 milhões em ações produtivas, fomento e consolidação de todas as cadeias agroflorestais do estado.

Os investimentos atendem diretamente oito cadeias de valor potencial (avicultura, suinocultura, piscicultura, castanha, leite, agroindústria da fruticultura e grãos). Promoverá, ainda, a garantia de oferta de matéria-prima para os complexos industriais e a promoção de trabalho e renda para até quatro mil famílias produtoras.