Coluna Bom Dia

TCE

Prevaleceu a tradição e o bom senso na eleição do TCE e o conselheiro Valmir Ribeiro foi eleito para mais um mandado na presidência do Tribunal de Contas. Sem arestas, sem problemas, o TCE será mantido com a qualidade de trabalho de sempre. Um tribunal maduro, consciente e comprometido com a ética e o Estado.

Valmir presidente

A sessão durou pelo menos cinco horas, na manhã de ontem, mas em votação unânime, o conselheiro Valmir Ribeiro foi eleito mais uma vez presidente do TCE-AC. Valmir comandará, com toda sua experiência, a corte de contas do Estado nos próximos dois anos.

Posse

Para os cargos de vice-presidente e corregedor foram eleitos os conselheiros Ronald Polanco e Antônio Jorge Malheiros, respectivamente. A posse da nova composição administrativa do TCE-AC acontecerá em 1º de janeiro de 2017.

Hoje, no TJ

Em sessão extraordinária do Pleno Administrativo do TJAC, marcada para às 9h de hoje acontecerá a escolha dos desembargadores que integrarão a nova direção administrativa (presidente, vice-presidente e corregedor geral da Justiça) do Poder Judiciário estadual para o biênio 2017-2019.

Tradição da Corte

Pela tradição, a desembargadora Denise Bonfim, atual vice-presidente e mais antiga dos que ainda não foram eleitos para a presidência da Corte, deverá ser aclamada para o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Acre para os próximos dois anos.

Violência

A presidente do TJ, Cezarinete Angelim, pediu a intermediação do STF para que seja enviada ao Acre uma tropa da Força Nacional, a fim de ampliar a segurança e por fim à guerra de facções na Capital.

Duzentos

Seriam 200 homens da Força Nacional para ajudar no patrulhamento da Capital e tentar conter os homicídios escabrosos, as decapitações, a barbárie.

Será?

Mas é de se questionar a necessidade. A guerra de facções tem servido como iniciação de soldados e membros das facções. É bandido matando bandido. Pessoas de bem não estão sendo atacadas, por enquanto. As retaliações acontecem entre bandidos rivais.

Tempo e dinheiro

Melhor o trabalho de investigação, identificação dos criminosos e prisão. E que a Justiça cuide de manter os presos na cadeia, sem liberdade provisória. Com flagrante ou não. Quando se quer, isso é possível. E que se matem entre si até cansar.

Chega

As mortes que acontecem no Estado são feitas de forma espetacular para repercutirem nas redes sociais. Será que não se poderia responsabilizar essas redes também por essa violência? Onde estão os filtros morais que Facebook, WhatsApp e Instagram deveriam ter para coibir essas barbaridades?

Família

A coluna insiste: se não se valorizar e não se cobrar da família uma ação maior sobre os filhos, o exército de recrutas da violência vai aumentar. É hora de se debater a paternidade responsável, as obrigações familiares, de isso ser levado em conta até para a distribuição de programas sociais.

Aposentadoria

O pior é que o Governo Federal só fala em acabar com qualquer benefício para os pobres, cortar aposentadorias, bolsa-família. Aí é que a violência vai mesmo explodir.

Jorge Viana

Depois de um leve torcer de narizes por parte de alguns setores da esquerda, a avaliação do PT e de outros partidos é que o senador Jorge Viana foi rigorosamente correto em sua postura no caso Renan. Foi o único a não buscar os holofotes fáceis. Foi o único a querer ser bombeiro e não incendiário.

Solução

Jorge Viana foi parte da solução, não do problema. Seria fácil assumir, bagunçar ainda mais o quadro político e acabar desautorizado horas ou dias depois, quando a máquina do governo reassumisse as rédeas do Congresso.

Declaração

Ele mostrou ser vinho de outra pipa, ao declarar que não seria nem Temer, nem Waldir Maranhão, ou seja, nem usurpador e nem fantoche. Uma lição de ética.

Susto

Os irmãos Viana tiveram um susto com a internação do pai Wildy Viana, ontem. Mas, as notícias são tranquilizadoras e seu estado de saúde é bom, estável. A coluna deseja pronto restabelecimento.

Tião

O governador Tião Viana comemora a liberação de 50% da verba referente às multas do processo de repatriação de recursos. A parcela cai segunda-feira na conta do Estado. O restante virá com a aprovação das medidas de ajuste no Estado. Um tipo de chantagem do Governo Federal.

Chega?

Em Brasília, há quem aposte que o presidente Temer não chega a março. Ou, como a história ensina, os idos de março serão tão fatais para ele como foram para Júlio César, na Roma antiga.

Nome

A ministra Carmem Lúcia, mineira presidente do STF, está sendo apontada como um nome seguro para a travessia do final do mandato presidencial até novas eleições, que poderiam ser antecipadas. Será?

Previdência

Há um sentimento geral que os deputados e senadores estão com um pé atrás para aprovar a Reforma da Previdência. Todos terão que passar por suas bases em eleições em 2018. Até o Senado terá eleições para dois terços de suas cadeiras. Como pedir o voto de uma professora que terá que trabalhar 49 anos para se aposentar?

Memes

Os memes na internet a respeito da Reforma da Previdência mostram que o brasileiro, não importa o problema, sabe rir de sua desgraça.

Oportunidade

Objetivando proporcionar oportunidade de ocupação aos reeducandos da Unidade de Recuperação Social Francisco de Oliveira Conde, o Governo do Acre, por meio de uma parceria Seaprof e do Iapen, vai incentivar o plantio de mudas de açaí na conhecida ‘Penal’.

Boa iniciativa

Nesta semana o gestor da Seaprof, Taumaturgo Neto, e o diretor-presidente do Iapen, Martin Hessel, estiveram reunidos para discutir os detalhes do convênio que deve ser oficializado nos próximos dias. Com certeza, uma boa iniciativa.

É cada uma…

Dois dias após não acatar a liminar do ministro Marco Aurélio do STF, que determinou seu afastamento, o presidente do Senado, Renan Calheiro, afirmou ontem que decisão da Corte máxima do país “é para se cumprir”.

Sem comentários…

Perguntado se havia falado com o presidente Michel Temer sobre a decisão do STF, Renan disse que decisão judicial “não dá para comentar”.

Renovação

O Senado aprovou nesta terça-feira medida provisória que prorrogou de 30 para 210 dias o prazo para a Eletroacre renovar seus contratos de concessão e concedeu benefícios às empresas ligadas à Eletrobras, incluindo o uso de recursos do Tesouro para pagar dívidas de algumas delas com a Petrobras.

Voos

O senador Jorge Viana destacou a volta dos voos diurnos para Rio Branco. “Eu diria que é algo até constitucional o direito de ir e vir, de ter acesso. Serviço de transporte aéreo em um país continental como o nosso é um serviço de primeira necessidade. Não tem como aceitar um estado ficar sujeito a só ter voos de 24 em 24 horas, num horário terrível para as famílias, para as crianças”, disse JV.

Hotel

Investidores devem estar enxergando algo muito promissor no Acre. Além do programado centro de convenções de 200 milhões de reais, que provavelmente será edificado na Via Verde, Rio Branco ganhou ontem mais um hotel fino.

Fuso

Aliás, os de fora estão vendo oportunidade onde os de dentro enxergam problema. O fuso horário acreano, uma diferença enorme para o horário do resto do país, pesou na decisão da Contax de trocar Belém por Rio Branco. Aqui a empresa gasta menos com adicionais, hora-extra…

Subprefeito

Cruzeiro do Sul é mesmo uma supermetrópole, um colosso como São Paulo, que precisa ter subprefeituras para gerir sua enorme população. É o que pensam os vereadores que aprovaram a criação do cargo. Uma palavra explica a situação: bandalheira!

Sem dinheiro

O município mal tem dinheiro para pagar a estrutura que já existe e agora vai investir em subprefeituras. Isso é zoar com a cara do povo.

Direitos Humanos

Acontece hoje no auditório da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a entrega da quinta edição do Prêmio Estadual de Direitos Humanos para a entidade e para a pessoa física contempladas com a homenagem. Os agraciados desta edição da premiação foram a delegada Maria Lúcia Barbosa Jaccoud e a organização missionária Jovens com uma Missão (Jocum), de Rio Branco.

Pacificar

A delegada Lúcia Jaccoud, atualmente, coordena o Projeto Pacificar, uma iniciativa de conciliar conflitos na esfera policial, com atendimento humanizado, a escuta qualificada que permite a resolução de inúmeros conflitos e reata inúmeros vínculos rompidos.