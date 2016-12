Greve acidente na Estrada do Calafate

Um grave acidente entre uma motocicleta e um caminhão quase termina com a morte do motoqueiro João Pessoa de Oliveira de 39 anos, ele estava pilotando uma CG de placa OXP-2728, na estrada do Calafate, no sentido centro/bairro.

Segundo populares, ele vinha em alta velocidade e bateu em um caminhão que estava parado na beira da rua, a vítima teve fratura exposta na perna direita e ficou desmaiado.

Uma ambulância SAMU foi acionada para dar apoio para outra ambulância básica que foi até o local do acidente, o motoqueiro foi levado em estado grave para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo o médico do SAMU que fez o atendimento, a vítima corre risco de morte.

Selmo Melo