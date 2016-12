Prefeitura e Governo lançam nesta sexta-feira, 9, a programação do Natal na Praça

A Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre abrem nesta sexta-feira, 9, a programação do Natal na Praça, com uma série de atividades culturais que acontecerá sempre às sextas-feiras, sábados e domingos deste mês de dezembro nas praças da Revolução e do Relógio.

A programação inicia às 17h30 com uma apresentação do músico acreano Álamo Kário em um show de voz e violão. Na sequência, o prefeito Marcus Alexandre e representantes do Governo do Estado, entre eles a presidente da Fundação Elias Mansour, Karla Martins, inauguram a Iluminação de Natal nas duas praças.

O acender das luzes será imediatamente sucedido pela chegada do Bom Velhinho, o Papai Noel. Depois, o Coral da Assembleia Legislativa realiza uma apresentação. Ao final, por volta das 20h30, haverá um recital com professores e alunos da Escola Acreana de Música. “É uma grande programação para as famílias. Que elas venham e se divirtam nas nossas praças”, disse Sid Farney, presidente da Fundação Garibaldi Brasil.