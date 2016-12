Prefeitura apoia realização de jogo solidário que terá a presença Marcelinho Carioca no próximo dia 15, em Rio Branco

O craque de futebol Marcelinho Carioca, que já defendeu a camisa da Seleção Brasileira e do Corinthians, vai jogar uma partida de futebol em Rio Branco no próximo dia 15, às 19 horas, no Estádio Arena da Floresta. O jogo solidário, promovido pelo esportista Jesus Wglison, em parceria com a secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, e Ação Rio Branco Amiga, tem o objetivo de arrecadar alimentos e brinquedos para crianças carentes da capital e serão distribuídos neste natal. O prefeito Marcus Alexandre também vai participar da partida de futebol solidário no Arena da Floresta.

O organizador explica que tanto o craque Marcelinho como o prefeito Marcus Alexandre vão se revezar, jogando pelos dois times: Amigos do Jesus e Amigos do Adem Araújo. Antes da partida principal, no pré-jogo, às 17h30, se enfrentarão os times Amigos do CREFIS – Conselho Regional de Educação Física – e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Jesus pede que a população leve, além de brinquedos, alimentos específicos para crianças, como biscoitos, massa para mingau e achocolatados. Serão beneficiadas com os itens arrecadados no evento as crianças do Educandário Santa Margarida e outras entidades atendidas pela Ação Rio Branco Amiga.

O jogo solidário é realizado por Jesus Wglison há nove anos e sempre conta com a presença do acreano Weverton, goleiro do Atlético Paranaense e da Seleção Brasileira. Este ano, o craque ainda não confirmou presença por causa da gravidez da esposa. Jesus acredita que a presença de Marcelinho Carioca vai atrair muita gente ao Arena da Floresta.

O esportista conta que no ano passado, o prefeito Marcus Alexandre chegou a ligar para ele porque queria participar do jogo, o que não aconteceu. “Ele me ligou e disse que era o prefeito Marcus Alexandre e que queria jogar. Eu quase não acreditei. Mas, este ano, tudo deu certo e ele, que é um promotor e defensor do esporte, vai jogar sim e estamos felizes por isso”, citou.