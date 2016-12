Jornalista diz que Zezé traiu Graciele Lacerda e quebrou pênis

Ao que parece, a rixa entre o jornalista Leo Dias e o cantor Zezé Di Camargo está longe de chegar ao fim. Nesta quinta-feira (8), o colunista do jornal “O Dia” fez uma série de postagens em seu Twitter atacando o sertanejo e insinuou que o famoso traiu a ex-esposa, Zilu, e a atual namorada, Graciele Lacerda.

“Vocês lembram que o Zezé quebrou o pênis? Só se quebra o pênis no ato sexual. Ele já era amante da Graciele. Mas Zezé não quebrou o pênis nem com a Zilu, nem com a Graciele. Com quem será que foi?”, escreveu.

Léo ainda disse que o músico manteve um relacionamento com outra mulher no mesmo período. “E não foi com a Rainha de Bateria carioca, com quem ele teve um caso durante anos. Gente, eu não vou falar nomes. É história velha. Achei que vocês soubessem”, desconversou.

Em outro post, o repórter garantiu que não tem problemas com o artista. “Zezé, eu não tenho nada contra você. Mas esse é o meu trabalho. Você fez de tudo para ser famoso. Esse é um dos preços da fama”.