Chape aceita convite e vai encarar o Barça em amistoso

A Chapecoense aceitou o convite do Barcelona e irá disputar com o clube catalão o Troféu Juan Gamper em 2017. A presença dos catarinenses foi confirmada pelo presidente em exercício, Ivan Tozzo, em entrevista à rádio “RAC1″, da Espanha.

“É uma alegria muito grande para nós e agradecemos ao Barcelona que nos convidou. Será um privilégio e um prazer muito grande ir jogar na Europa”, confirmou o dirigente.

O troféu Joan Gamper é organizado pelo Barcelona desde 1966, e disputado em quase todas as oportunidades no estádio Camp Nou, durante o mês de agosto, como preparação do Barça para a temporada. Além da Chapecoense, Flamengo, Vasco, Botafogo, Santos e Internacional já foram convidados, sendo que o Colorado levou a taça em 1982.

Desde 1997, apenas um clube é convidado para enfrentar o Barcelona. O último brasileiro foi o Santos, que acabou goleado por 8 a 0 pelos blaugranas.

“O Barcelona quer prestar homenagem às 71 pessoas que morreram no acidente e às suas famílias. Por isso, vai trabalhar para que o Troféu Joan Gamper de 2017 seja uma grande homenagem do mundo do futebol para todas essas pessoas, através de diferentes iniciativas em torno deste jogo e que serão reveladas como a aproximação da data”, afirmou o clube catalão por meio de nota oficial na quinta-feira.