Terminais de desembarque do aeroporto de Rio Branco serão inaugurados na próxima quinta-feira

Na próxima quinta-feira, 15 de dezembro, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) vai inaugurar os terminais de desembarque do aeroporto de Rio Branco O novo espaço contemplará separadamente o terminal de voos domésticos e o terminal internacional.

Com a separação dos terminais de voos domésticos e internacionais, o Acre agora passa a buscar novas parcerias empresariais para se tornar uma ponte de voos principalmente para os países vizinhos Bolívia e Peru.

De acordo com o superintendente da Infraero em Rio Branco, Jailson de Araújo, a entrega dos terminais de desembarque correspondem à primeira fase da reforma e ampliação do aeroporto de Rio Branco, que contará com um design regional e cujo projeto arquitetônico foi doado pela primeira-dama do Estado, Marlúcia Cândida.

Junto com os terminais, será entregue também o espaço de instituições públicas, que abrigará Polícia Federal, Secretaria de Fazenda (Sefaz), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e Secretaria de Turismo e Lazer (Setul).

A secretária de Turismo e Lazer, Rachel Moreira, ressalta a importância que é a reforma do aeroporto de Rio Branco, mas, principalmente, a separação dos terminais.

“É importante para os moradores do Acre e para os turistas que vêm ao estado. A partir desses terminais, teremos novas oportunidades, já que antes voos internacionais não poderiam conflitar em horários com os nacionais sem um terminal separado. Agora iremos atrás de empresas aéreas que tenham vantagens em usar o Acre como rota internacional”, conta Rachel.