Senador Jorge Viana anuncia a volta dos voos diurnos para o Acre

O senador Jorge Viana anunciou nessa quinta-feira (08), da tribuna do Senado Federal, o retorno de voos diurnos para Rio Branco. Na próxima quinta-feira, dia 15, a Gol voltará a operar durante o dia com voos entre Brasília e a capital acreana. O senador afirmou, em seu pronunciamento, que essa é uma notícia muito importante para os acreanos que sofrem com a oferta de voos noturnos apenas.

Jorge Viana se mostrou muito feliz com essa notícia porque é resultado de um trabalho longo, duro e muito difícil. Uma notícia que atende as expectativas dos acreanos que tem no transporte aéreo uma necessidade e não um luxo. Desde o início de seu mandato o Senador Jorge Viana tem sido um incansável batalhador pela melhoria das condições do transporte aéreo na Amazônia e no Acre, bem como pela redução das altas tarifas cobradas.

“Na próxima quinta-feira, ou seja, daqui a uma semana, fui convidado pela direção da Gol Linhas Aéreas, para ajudar a organizar, e vamos convidar outros colegas parlamentares para estarmos juntos, do voo inaugural de retomada do voo diurno para Rio Branco. Parece pouca coisa, mas é muito importante o que nós estamos alcançando”, declarou Jorge Viana.

O voo da Gol só está retornando porque nos últimos três anos foram feitas obras na pista de pouso de Rio Branco e no terminal de passageiros. “Eu, de alguma maneira, emprestei o meu mandato para essa luta. Há mais de quatro anos, buscamos uma grande ação em relação ao aeroporto de Rio Branco: na pista, por questões de segurança, e, também, no terminal de passageiros, ressaltou o senador. Jorge Viana lembrou também de agradecer todos os que lutaram por isso, em especial ao governador: “Tião Viana foi determinante nisso. Foram investimentos na ordem de R$150 milhões, cujas obras estão na fase final. A pista de pouso está concluída. A execução de uma obra dessas não é pouca coisa para um estado pequeno como o Acre. Ter um novo terminal de passageiros e uma nova pista de pouso, só foi possível pelo empenho do governador e o olhar atencioso que a presidente Dilma teve com o Acre. Tenho que agradecer, também, aos meus colegas de Senado: o Gladson e o Petecão. É importante que estejamos juntos em alguns assuntos que são do interesse de todos. É assim que tem que ser. E, quero agradecer, ainda, aos deputados Raimundo Angelim, Léo de Brito e Alan Rick, que também se empenharam na Câmara dos Deputados em prol dessa luta”.

O serviço de transporte aéreo em um país continental como o Brasil é um serviço de primeira necessidade. Nos últimos tempos os acreanos tiveram voos apenas a cada 24 horas. Esse é um grave problema pra quem precisa sair do estado, às vezes até por necessidade de saúde. Com o retorno dos voos diurnos se abrem novas possibilidades para a população do Acre. Porém, outros problemas ainda precisam ser resolvidos. Como, por exemplo, o alto preço das passagens aéreas e a manutenção do acesso ao aeroporto. Apesar de celebrar a noticia da volta dos voos diurnos, Jorge Viana não se esqueceu de cobrar soluções para esses outros problemas enfrentados pelos acreanos.

“Eu me senti muito útil com o mandato de Senador, lutando por voos diurnos, lutando para melhores ofertas de voos, lutando contra um preço inexplicável de passagem aérea, que ainda segue sendo nossos objetivos. Mas, é bom quando a gente consegue ter um resultado positivo. Queria aproveitar e fazer um ultimo agradecimento à Infraero e um apelo para que ela possa assumir os cuidados e a gestão da iluminação do acesso ao Aeroporto de Rio Branco”, pediu o senador ao encerrar o seu pronunciamento.