Coluna Social James Pequeno – Villa Rio Branco Hotel Concept

Foi inaugurado nesta quinta-feira, 08/12, o Villa Rio Branco Hotel Concept. A família Frota recebeu os convidados e a imprensa e apresentou o primeiro Hotel Conceito da capital acreana que traz em sua estrutura física, no design e na decoração, conceito histórico da fundação da cidade de Rio Branco. O hotel possui 60 quartos divididos entre: casal simples, casal duplo, casal master e solteiro triplo.

Com 3.520 metros quadrados, o empreendimento conta ainda com um (1) restaurante, áreas externas (sendo três (3) delas climatizadas), salão de eventos, auditório, piscina e bar e estacionamento subterrâneo e ainda frontal, totalizando 60 vagas. Durante a inauguração, o hotel ofereceu aos convidados pratos da culinária contemporânea e regional, marcados pela miscigenação do povo acreano, a base de tapioca, tucupi, açaí, pirarucu, dentre outros criados especialmente pelo chef carioca, Fábio Lima. Confira as fotos!