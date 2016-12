196 presos são liberados para ficar em casa e não voltam para Up4

A unidade prisional, conhecida como Papudinha, UP4, tem sofrido algumas retaliações. Em outubro, um grupo criminoso invadiu a unidade e tentou matar presos que voltavam para dormir na cadeia.

Atualmente, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre contabiliza 356 presos que passam o dia fora do presídio trabalhado e à noite retornam para dormir na UP4. Aos domingos, eles são liberados para ficar com as famílias. Porém, segundo o diretor da unidade, há uma semana 196 presos não retornaram para a unidade prisional.

Desde quinta-feira [1], quando começaram as ameaças de chacina, estamos nessa situação. Começaram faltando 80 e agora só voltaram 160 para dormir na unidade. Acredito que os outros não voltaram para dormir porque devem estar ligados a algumas das facções que estão em guerra. Com informações G1.