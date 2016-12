Agentes de saúde suspendem visitas domiciliares

Devido a falta do pagamento de incentivo aos agentes comunitários de saúde de Cruzeiro do Sul (AC), os profissionais decidiram suspender as visitas domiciliares a partir do mês de janeiro do próximo ano. O município conta com 198 agentes comunitários de saúde, que atuam na prevenção e proteção da saúde, orientando e acompanhando famílias e grupos em seus domicílios e os encaminhando aos serviços de saúde.

Numa reunião realizada na manhã desta sexta feira pelo Sindicato, os agentes discutiram dois pontos que tem dificultado a atuação desses servidores. Um deles é o não pagamento de 50% restantes de um incentivo de produtividade, através de um recurso do Governo Federal encaminhado à Prefeitura de Cruzeiro do Sul e que foi aprovado há 2 anos pela Câmara de Vereadores. O recurso é no valor de R$1.014, faltando ainda o pagamento de 507 reais.

O outro ponto trata-se de repasse de materiais essenciais para o serviço dos agentes como botas, luvas, medidor de pressão, protetor solar, camisa com identificação do servidor entre outros.

De acordo com a prefeitura, a entrada dos recurso de produtividade referente ao ano de 2015 deve ser depositado na conta do município no dia 20 de dezembro. A prefeitura informou que está fazendo todos os esforços para honrar esse compromisso com os agentes.