Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 6,5 milhões

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4254 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (9) em Vilhena (RO). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 6,5 milhões. Os números sorteados foram: 12, 24, 56, 58 e 74. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 130 apostas ganhadoras, R$ 4.759,06

Terno – 3 números acertados – 9.251 apostas ganhadoras, R$ 100,56

Duque – 2 números acertados – 213.873 apostas ganhadoras, R$ 2,39

LOTOFÁCIL

O concurso 1446 da Lotofácil também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 5,2 milhões. Os números sorteados foram: 01, 04, 06, 07, 08, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Veja o rateio:

15 acertos – Não houve acertador

14 acertos – 315 apostas ganhadoras, R$ 2.203,84

13 acertos – 10.994 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 149.113 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 869.786 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1717 da Lotomania. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso pode chegar a R$ 3,4 milhões. Na faixa de zero acertos, um apostador de São José dos Campos (SP) levará R$ 127.649,00. As dezenas sorteadas foram: 03, 05, 11, 13, 21, 23, 24, 32, 33, 39, 46, 47, 49, 60, 73, 74, 79, 86, 93 e 94. Confira o rateio:

20 acertos – Não houve acertador

19 acertos – 5 apostas ganhadoras, R$ 51.059,59

18 acertos – 100 apostas ganhadoras, R$ 1.595,61

17 acertos – 975 apostas ganhadoras, R$ 163,65

16 acertos – 5.793 apostas ganhadoras, R$ 27,54

15 acertos – 25.789 apostas ganhadoras, R$ 6,18

0 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 127.649,00